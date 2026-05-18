https://crimea.ria.ru/20260518/zemletryasenie-magnitudoy-52-proizoshlo-na-yuge-kitaya--est-zhertvy-1156090492.html

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Китая – есть жертвы

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Китая – есть жертвы - РИА Новости Крым, 18.05.2026

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Китая – есть жертвы

Два человека погибли и четверо числятся пропавшими без вести после землетрясения магнитудой 5,2 на юге Китая. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на... РИА Новости Крым, 18.05.2026

2026-05-18T08:01

2026-05-18T08:01

2026-05-18T08:01

землетрясение

китай

происшествия

в мире

сейсмология

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737227_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_97c45882b13331bae7d7bd727dd65b62.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Два человека погибли и четверо числятся пропавшими без вести после землетрясения магнитудой 5,2 на юге Китая. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения.По данным Китайского центра сейсмологических сетей (CENC), гипоцентр подземных толчков залегал на глубине 8 км.Двумя часами ранее сообщалось о трех пропавших. Также известно о как минимум четверых пострадавших, они госпитализированы.К борьбе с последствиями землетрясения привлечены сотрудники местной службы по управлению чрезвычайными ситуациями, противопожарной службы и департамента общественной безопасности. В общей сложности в зону ЧП направили спасательная бригада в составе 315 человек и более полусотни пожарно-спасательных машин.Ранее китайский информационный портал "Чжунго синьвэньван" сообщал, что власти переместили из района землетрясения свыше 7 тысяч человек.Накануне на Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,7. По данным сейсмологов, очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров в 117 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир в Тихом океане.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море произошло землетрясение Серия землетрясений произошла в Турции – что известно В Таджикистане произошло землетрясение

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, китай, происшествия, в мире, сейсмология, новости