Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Китая – есть жертвы - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Китая – есть жертвы
Два человека погибли и четверо числятся пропавшими без вести после землетрясения магнитудой 5,2 на юге Китая. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на... РИА Новости Крым, 18.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Два человека погибли и четверо числятся пропавшими без вести после землетрясения магнитудой 5,2 на юге Китая. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения.
По данным Китайского центра сейсмологических сетей (CENC), гипоцентр подземных толчков залегал на глубине 8 км.
"По состоянию на 8-14 утра (03.14 мск – ред.) была подтверждена гибель двух человек, еще один числится пропавшим без вести в результате землетрясения магнитудой 5,2, произошедшего в ночь на понедельник в городе Лючжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая", - говорится в сообщении.
Двумя часами ранее сообщалось о трех пропавших. Также известно о как минимум четверых пострадавших, они госпитализированы.
К борьбе с последствиями землетрясения привлечены сотрудники местной службы по управлению чрезвычайными ситуациями, противопожарной службы и департамента общественной безопасности. В общей сложности в зону ЧП направили спасательная бригада в составе 315 человек и более полусотни пожарно-спасательных машин.
Ранее китайский информационный портал "Чжунго синьвэньван" сообщал, что власти переместили из района землетрясения свыше 7 тысяч человек.
Накануне на Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,7. По данным сейсмологов, очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров в 117 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир в Тихом океане.
