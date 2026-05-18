Рейтинг@Mail.ru
Задержка поездов в Крым и из Крыма: что известно к данному часу - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260518/zaderzhka-poezdov-v-krym-i-iz-kryma-chto-izvestno-k-dannomu-chasu-1156091202.html
Задержка поездов в Крым и из Крыма: что известно к данному часу
Задержка поездов в Крым и из Крыма: что известно к данному часу - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Задержка поездов в Крым и из Крыма: что известно к данному часу
После приостановки движения по Крымскому мосту в пути задерживаются 17 пассажирских поездов "Таврия". Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 18.05.2026
2026-05-18T08:31
2026-05-18T08:31
гранд сервис экспресс
поезд "таврия"
крымский мост
ограничение движения
поезд
железная дорога
новости
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155593042_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_fec7c8e019a276d16342b75f2f719dec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. После приостановки движения по Крымскому мосту в пути задерживаются 17 пассажирских поездов "Таврия". Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 08.00 мск задержаны поезда по направлению в Крым:Из Крыма:Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой.Остановка движения на Крымском мосту, произошедшая 16 мая, привела к задержкам поездов. Накануне движение по мостовому переходу перекрывали дважды. В воскресенье в течение дня число опаздывающих составов менялось. Во второй раз транспортный переход был закрыт с девяти часов вечера воскресенья. Открыли мост утром в понедельник, спустя 10,5 часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост сейчас - что с очередями после открытия движенияНовая схема проезда у Крымского моста – с чем ехать на сканер или ручной досмотрКарточки для проезда по Крымскому мосту будут выдавать в случае возникновения очереди На пункте пропуска "Джанкой" изменилась схема движения для грузовиков
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155593042_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_9f2dea5c35d8acc09f9435f5714e2680.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гранд сервис экспресс, поезд "таврия", крымский мост, ограничение движения, поезд, железная дорога, новости, крым, новости крыма, срочные новости крыма
Задержка поездов в Крым и из Крыма: что известно к данному часу

17 поездов сообщением в Крым и из Крыма задерживаются в пути до 10 часов

08:31 18.05.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. После приостановки движения по Крымскому мосту в пути задерживаются 17 пассажирских поездов "Таврия". Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".
По состоянию на 08.00 мск задержаны поезда по направлению в Крым:
  • Поезд №077 Санкт-Петербург - Симферополь, отправлением 16 мая, следует с опозданием на 9,5 часов
  • Поезд №007 Санкт-Петербург - Севастополь, отправлением 16 мая, следует с опозданием на 8,5 часов
  • №316 Адлер - Симферополь, отправлением 17 мая, следует с опозданием на 7,5 часов
  • №025 Минеральные Воды - Симферополь, отправлением 17 мая, следует с опозданием на 5 часов
  • №092 Москва - Севастополь, отправлением 16 мая, следует с опозданием на 5 часов
  • №173 Москва - Евпатория, отправлением 16 мая, следует с опозданием на 4,5 часа
  • №028 Москва - Симферополь отправлением 17 мая, следует с опозданием на 4 часа
  • №179 Санкт-Петербург - Евпатория отправлением 16 мая, следует с опозданием на 3 часа
  • №097 Москва - Симферополь отправлением 17 мая, следует с опозданием на 1 час
Из Крыма:
  • №028 Симферополь - Москва отправлением 17 мая, следует с опозданием на 10 часов
  • №180 Евпатория - Санкт-Петербург, отправлением 17 мая, следует с опозданием на 8 часов
  • Поезд №008 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 17 мая, следует с опозданием на 8 часов
  • Поезд №168 Симферополь – Москва, отправлением 17 мая, следует с опозданием на 7 часов
  • Поезд №026 Симферополь – Минеральные Воды, отправлением 17 мая, следует с опозданием на 6,5 часов
  • Поезд №078 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 17 мая, следует с опозданием на 5,5 часов
  • Поезд №174 Евпатория – Москва, отправлением 17 мая, следует с опозданием на 3,5 часа
  • Поезд №092 Севастополь – Москва, отправлением 17 мая, следует с опозданием задерживается на 4 часа
Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой.
Остановка движения на Крымском мосту, произошедшая 16 мая, привела к задержкам поездов. Накануне движение по мостовому переходу перекрывали дважды. В воскресенье в течение дня число опаздывающих составов менялось. Во второй раз транспортный переход был закрыт с девяти часов вечера воскресенья. Открыли мост утром в понедельник, спустя 10,5 часов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский мост сейчас - что с очередями после открытия движения
Новая схема проезда у Крымского моста – с чем ехать на сканер или ручной досмотр
Карточки для проезда по Крымскому мосту будут выдавать в случае возникновения очереди
На пункте пропуска "Джанкой" изменилась схема движения для грузовиков
 
Гранд Сервис ЭкспрессПоезд "Таврия"Крымский мостОграничение движенияПоездЖелезная дорогаНовостиКрымНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:05В Севастополе опекун присвоила деньги ребенка-инвалида
10:04Часть Бахчисарайского района осталась без света
09:58С флагом и гимном: гимнасты РФ смогут выступать без ограничений
09:47ВСУ за выходные усилили обстрел Энергодара и объектов ЗАЭС – что известно
09:40В Крыму завершили строительство высокоскоростного судна "Феодосия"
09:23В Крыму модернизируют 13 музеев
09:11Крымский мост сейчас – ситуация с очередями и обстановка
08:58Экономный отдых в Крыму – названы самые доступные курорты
08:46Музеи в Крыму посетили более 3 млн туристов за год
08:31Задержка поездов в Крым и из Крыма: что известно к данному часу
08:28Традиции и новые хиты – куда едут крымчане отдыхать за рубеж
08:15В Крыму четверо туристов заблудились ночью в горах
08:06Крымский мост сейчас - что с очередями после открытия движения
08:01Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Китая – есть жертвы
07:49Минеральные и термальные: где в Крыму можно возродить целебные источники
07:4016 поездов задерживаются на Кубани из-за остановки движения по Крымскому мосту
07:32Крымский мост открыт спустя 10,5 часов
07:20Полсотни дронов ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России
07:02Им дали десять минут на сборы и выслали: депортация народов Крыма
06:49США подготовили список целей для ударов по Ирану
Лента новостейМолния