Задержка поездов в Крым и из Крыма: что известно к данному часу

После приостановки движения по Крымскому мосту в пути задерживаются 17 пассажирских поездов "Таврия". Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 18.05.2026

2026-05-18T08:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. После приостановки движения по Крымскому мосту в пути задерживаются 17 пассажирских поездов "Таврия". Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 08.00 мск задержаны поезда по направлению в Крым:Из Крыма:Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой.Остановка движения на Крымском мосту, произошедшая 16 мая, привела к задержкам поездов. Накануне движение по мостовому переходу перекрывали дважды. В воскресенье в течение дня число опаздывающих составов менялось. Во второй раз транспортный переход был закрыт с девяти часов вечера воскресенья. Открыли мост утром в понедельник, спустя 10,5 часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост сейчас - что с очередями после открытия движенияНовая схема проезда у Крымского моста – с чем ехать на сканер или ручной досмотрКарточки для проезда по Крымскому мосту будут выдавать в случае возникновения очереди На пункте пропуска "Джанкой" изменилась схема движения для грузовиков

