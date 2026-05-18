Задержка поездов в Крым и из Крыма: что известно к данному часу
17 поездов сообщением в Крым и из Крыма задерживаются в пути до 10 часов
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. После приостановки движения по Крымскому мосту в пути задерживаются 17 пассажирских поездов "Таврия". Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".
По состоянию на 08.00 мск задержаны поезда по направлению в Крым:
- —Поезд №077 Санкт-Петербург - Симферополь, отправлением 16 мая, следует с опозданием на 9,5 часов
- —Поезд №007 Санкт-Петербург - Севастополь, отправлением 16 мая, следует с опозданием на 8,5 часов
- —№316 Адлер - Симферополь, отправлением 17 мая, следует с опозданием на 7,5 часов
- —№025 Минеральные Воды - Симферополь, отправлением 17 мая, следует с опозданием на 5 часов
- —№092 Москва - Севастополь, отправлением 16 мая, следует с опозданием на 5 часов
- —№173 Москва - Евпатория, отправлением 16 мая, следует с опозданием на 4,5 часа
- —№028 Москва - Симферополь отправлением 17 мая, следует с опозданием на 4 часа
- —№179 Санкт-Петербург - Евпатория отправлением 16 мая, следует с опозданием на 3 часа
- —№097 Москва - Симферополь отправлением 17 мая, следует с опозданием на 1 час
Из Крыма:
- —№028 Симферополь - Москва отправлением 17 мая, следует с опозданием на 10 часов
- —№180 Евпатория - Санкт-Петербург, отправлением 17 мая, следует с опозданием на 8 часов
- —Поезд №008 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 17 мая, следует с опозданием на 8 часов
- —Поезд №168 Симферополь – Москва, отправлением 17 мая, следует с опозданием на 7 часов
- —Поезд №026 Симферополь – Минеральные Воды, отправлением 17 мая, следует с опозданием на 6,5 часов
- —Поезд №078 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 17 мая, следует с опозданием на 5,5 часов
- —Поезд №174 Евпатория – Москва, отправлением 17 мая, следует с опозданием на 3,5 часа
- —Поезд №092 Севастополь – Москва, отправлением 17 мая, следует с опозданием задерживается на 4 часа
Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой.
Остановка движения на Крымском мосту, произошедшая 16 мая, привела к задержкам поездов. Накануне движение по мостовому переходу перекрывали дважды. В воскресенье в течение дня число опаздывающих составов менялось. Во второй раз транспортный переход был закрыт с девяти часов вечера воскресенья. Открыли мост утром в понедельник, спустя 10,5 часов.
