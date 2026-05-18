Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные перевозчика

15 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении, задерживаются в пути после ночной приостановки движения на Крымском мосту. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.05.2026

2026-05-18T16:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. 15 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении, задерживаются в пути после ночной приостановки движения на Крымском мосту. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 16 часов в пути задерживаются поезда в Крым:- №092 Москва – Севастополь отправлением 16 мая на 5,5 часов;- №173 Москва – Евпатория отправлением 16 мая на 6 часов;- №028 Москва – Симферополь отправлением 17 мая на 4,5 часов;- №179 Санкт-Петербург – Евпатория отправлением 16 мая на 4,5 часа.Из Крыма задерживаются поезда:- №028 Симферополь – Москва отправлением 17 мая на 9,5 часов;- №180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 17 мая на 7,5 часов;- №008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 17 мая на 8 часов;- №068 Симферополь – Москва отправлением 17 мая на 7 часов;- №026 Симферополь – Минеральные Воды отправлением 17 мая на 6 часов;- №078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 17 мая на 6 часов;- №174 Евпатория – Москва отправлением 17 мая на 5,5 часов;- №092 Севастополь – Москва отправлением 17 мая на 4 часов;- №098 Симферополь – Москва отправлением 18 мая на 2 часа;- №184 Севастополь – Мурманск отправлением 18 мая на 2 часа;- №316 Симферополь – Адлер отправлением 18 мая на 1,5 часа.Накануне движение по мостовому переходу через Керченский пролив перекрывали дважды – во второй раз мост был закрыт более 10 часов.

