Рейтинг@Mail.ru
Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные перевозчика - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260518/zaderzhka-poezdov-v-krym--aktualnye-dannye-perevozchika-1156106627.html
Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные перевозчика
Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные перевозчика - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные перевозчика
15 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении, задерживаются в пути после ночной приостановки движения на Крымском мосту. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.05.2026
2026-05-18T16:52
2026-05-18T16:56
гранд сервис экспресс
поезд "таврия"
новости крыма
железная дорога
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1b/1144515274_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_f6703911340955a7d9707773b7291ee9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. 15 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении, задерживаются в пути после ночной приостановки движения на Крымском мосту. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 16 часов в пути задерживаются поезда в Крым:- №092 Москва – Севастополь отправлением 16 мая на 5,5 часов;- №173 Москва – Евпатория отправлением 16 мая на 6 часов;- №028 Москва – Симферополь отправлением 17 мая на 4,5 часов;- №179 Санкт-Петербург – Евпатория отправлением 16 мая на 4,5 часа.Из Крыма задерживаются поезда:- №028 Симферополь – Москва отправлением 17 мая на 9,5 часов;- №180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 17 мая на 7,5 часов;- №008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 17 мая на 8 часов;- №068 Симферополь – Москва отправлением 17 мая на 7 часов;- №026 Симферополь – Минеральные Воды отправлением 17 мая на 6 часов;- №078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 17 мая на 6 часов;- №174 Евпатория – Москва отправлением 17 мая на 5,5 часов;- №092 Севастополь – Москва отправлением 17 мая на 4 часов;- №098 Симферополь – Москва отправлением 18 мая на 2 часа;- №184 Севастополь – Мурманск отправлением 18 мая на 2 часа;- №316 Симферополь – Адлер отправлением 18 мая на 1,5 часа.Накануне движение по мостовому переходу через Керченский пролив перекрывали дважды – во второй раз мост был закрыт более 10 часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Карточки для проезда по Крымскому мосту будут выдавать в случае возникновения очередиДвухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 годуКрымские проводники стали лучшими в стране
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1b/1144515274_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_c96db27b8f558a1001e1fe60b9741774.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гранд сервис экспресс, поезд "таврия", новости крыма, железная дорога, крым
Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные перевозчика

15 поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути – перевозчик

16:52 18.05.2026 (обновлено: 16:56 18.05.2026)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия" в Крыму
Поезд Таврия в Крыму
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. 15 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении, задерживаются в пути после ночной приостановки движения на Крымском мосту. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".

"Несколько поездов "Таврия", которые следовали с опозданием после приостановки движения по Крымскому мосту в ночь с 17 на 18 мая, прибыли на конечные станции назначения", – сказано в сообщении.

По состоянию на 16 часов в пути задерживаются поезда в Крым:
- №092 Москва – Севастополь отправлением 16 мая на 5,5 часов;
- №173 Москва – Евпатория отправлением 16 мая на 6 часов;
- №028 Москва – Симферополь отправлением 17 мая на 4,5 часов;
- №179 Санкт-Петербург – Евпатория отправлением 16 мая на 4,5 часа.
Из Крыма задерживаются поезда:
- №028 Симферополь – Москва отправлением 17 мая на 9,5 часов;
- №180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 17 мая на 7,5 часов;
- №008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 17 мая на 8 часов;
- №068 Симферополь – Москва отправлением 17 мая на 7 часов;
- №026 Симферополь – Минеральные Воды отправлением 17 мая на 6 часов;
- №078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 17 мая на 6 часов;
- №174 Евпатория – Москва отправлением 17 мая на 5,5 часов;
- №092 Севастополь – Москва отправлением 17 мая на 4 часов;
- №098 Симферополь – Москва отправлением 18 мая на 2 часа;
- №184 Севастополь – Мурманск отправлением 18 мая на 2 часа;
- №316 Симферополь – Адлер отправлением 18 мая на 1,5 часа.
"Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой. Время задержки в пути может измениться", – добавили в пресс-службе.
Накануне движение по мостовому переходу через Керченский пролив перекрывали дважды – во второй раз мост был закрыт более 10 часов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Карточки для проезда по Крымскому мосту будут выдавать в случае возникновения очереди
Двухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 году
Крымские проводники стали лучшими в стране
 
Гранд Сервис ЭкспрессПоезд "Таврия"Новости КрымаЖелезная дорогаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:08Делегация из Пакистана второй раз посещает Крым
16:52Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные перевозчика
16:40Грозовые ливни надвигаются на Кубань - экстренное штормовое предупреждение
16:28По-дружески и откровенно: какие темы Путин и Си Цзиньпин обсудят в Пекине
16:14В приоритете соцрасходы: в Севастополе обсудили исполнение бюджета
15:56Курс доллара упал ниже 72 рублей
15:37Способны причинить значительные разрушения: два крупных астероида приближаются к Земле
15:26Самые известные музеи Крыма – инфографика
15:14Два поезда "Таврия" отправятся не по расписанию из-за ночного перекрытия моста
14:54Севастополь атаковали 64 БПЛА – повреждены 66 домов и десятки авто
14:17Какие новые медицинские специалисты могут появиться в России
14:05Путин созвал Совбез
13:59ЕС и Украина не подписали главные документы для выделения Киеву $90 млрд
13:40Украинский террор должен жестко пресекаться – мнение
13:33Удары по Украине: в Кремле назвали военные цели России
13:02Жительница Симферополя зарезала мужа в пьяной ссоре
12:54В Крыму почтили память жертв депортации
12:49Новости СВО: армия РФ берет выгодные рубежи и громит врага
12:38Поток солнечного ветра несет к Земле череду магнитных бурь
12:27В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
Лента новостейМолния