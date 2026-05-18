Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные перевозчика
2026-05-18T16:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. 15 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении, задерживаются в пути после ночной приостановки движения на Крымском мосту. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".
16:52 18.05.2026 (обновлено: 16:56 18.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. 15 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении, задерживаются в пути после ночной приостановки движения на Крымском мосту. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".
"Несколько поездов "Таврия", которые следовали с опозданием после приостановки движения по Крымскому мосту в ночь с 17 на 18 мая, прибыли на конечные станции назначения", – сказано в сообщении.
По состоянию на 16 часов в пути задерживаются поезда в Крым:
- №092 Москва – Севастополь отправлением 16 мая на 5,5 часов;
- №173 Москва – Евпатория отправлением 16 мая на 6 часов;
- №028 Москва – Симферополь отправлением 17 мая на 4,5 часов;
- №179 Санкт-Петербург – Евпатория отправлением 16 мая на 4,5 часа.
Из Крыма задерживаются поезда:
- №028 Симферополь – Москва отправлением 17 мая на 9,5 часов;
- №180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 17 мая на 7,5 часов;
- №008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 17 мая на 8 часов;
- №068 Симферополь – Москва отправлением 17 мая на 7 часов;
- №026 Симферополь – Минеральные Воды отправлением 17 мая на 6 часов;
- №078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 17 мая на 6 часов;
- №174 Евпатория – Москва отправлением 17 мая на 5,5 часов;
- №092 Севастополь – Москва отправлением 17 мая на 4 часов;
- №098 Симферополь – Москва отправлением 18 мая на 2 часа;
- №184 Севастополь – Мурманск отправлением 18 мая на 2 часа;
- №316 Симферополь – Адлер отправлением 18 мая на 1,5 часа.
"Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой. Время задержки в пути может измениться", – добавили в пресс-службе.
Накануне движение по мостовому переходу через Керченский пролив перекрывали дважды – во второй раз мост был закрыт более 10 часов.
