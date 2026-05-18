Задержка поездов "Таврия" после перекрытия Крымского моста – актуальные данные - РИА Новости Крым, 18.05.2026

Десять поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении, задерживаются в пути после ночной приостановки движения на Крымском мосту. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.05.2026

2026-05-18T22:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Десять поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении, задерживаются в пути после ночной приостановки движения на Крымском мосту. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Накануне движение по мостовому переходу через Керченский пролив перекрывали дважды – во второй раз мост был закрыт более 10 часов.По состоянию на 22:00 в пути задерживается один поезд в Крым – №025 Минеральные Воды – Симферополь отправлением 18 мая. Он следует с опозданием на 4,5 часа.Также задерживаются девять поездов, следующих из Крыма:- №028 Симферополь – Москва отправлением 17 мая следует с опозданием на 10 часов;- №180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 7 часов;- №008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 7,5 часов;- №068 Симферополь – Москва отправлением 17 мая следует с опозданием на 6 часов;- №078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 3,5 часа;- №174 Евпатория – Москва отправлением 17 мая следует с опозданием на 5,5 часов;- №092 Севастополь – Москва отправлением 17 мая следует с опозданием на 3,5 часа;- №098 Симферополь – Москва отправлением 18 мая следует с опозданием на 1,5 часа$- №184 Севастополь – Мурманск отправлением 18 мая следует с опозданием на 1,5 часа.

