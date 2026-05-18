Задержка поездов "Таврия" после перекрытия Крымского моста – актуальные данные
Десять поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении, задерживаются в пути после ночной приостановки движения на Крымском мосту. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.05.2026
Задержка поездов "Таврия" после перекрытия Крымского моста – актуальная информация
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Десять поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении, задерживаются в пути после ночной приостановки движения на Крымском мосту. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
Накануне движение по мостовому переходу через Керченский пролив перекрывали дважды – во второй раз мост был закрыт более 10 часов.
По состоянию на 22:00 в пути задерживается один поезд в Крым – №025 Минеральные Воды – Симферополь отправлением 18 мая. Он следует с опозданием на 4,5 часа.
Также задерживаются девять поездов, следующих из Крыма:
- №028 Симферополь – Москва отправлением 17 мая следует с опозданием на 10 часов;
- №180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 7 часов;
- №008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 7,5 часов;
- №068 Симферополь – Москва отправлением 17 мая следует с опозданием на 6 часов;
- №078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 3,5 часа;
- №174 Евпатория – Москва отправлением 17 мая следует с опозданием на 5,5 часов;
- №092 Севастополь – Москва отправлением 17 мая следует с опозданием на 3,5 часа;
- №098 Симферополь – Москва отправлением 18 мая следует с опозданием на 1,5 часа$
- №184 Севастополь – Мурманск отправлением 18 мая следует с опозданием на 1,5 часа.
"Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой. Время задержки в пути может измениться", – добавили в пресс-службе.
