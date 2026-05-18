ВСУ за выходные усилили обстрел Энергодара и объектов ЗАЭС – что известно
2026-05-18T09:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины усилили атаки на Энергодар и объекты, связанные с обеспечением работы Запорожской АЭС, очередной артиллерийский обстрел накануне вечером стал попыткой создать дополнительные риски. Об этом сообщила РИА Новости Крым директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
17 мая на территории Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций Росатома, зафиксировали артобстрел транспортного цеха станции со стороны ВСУ. В представительстве станции сообщили, что в результате атаки была повреждена кровля здания и несколько автобусов для перевозки персонала, пострадавших нет. В это же время украинский беспилотник атаковал станцию, но его сбили в воздухе, обошлось без разрушений.
"Запорожская АЭС продолжает работу в штатном режиме. Нарушений условий безопасной эксплуатации не зафиксировано. Все технологические параметры находятся под контролем. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в пределах нормы", – сообщили на станции.
По словам директора по коммуникациям станции, руководство Запорожской АЭС покажет последствия атак ВСУ на транспортный цех экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), когда это позволит оперативная обстановка.
Она подчеркнула, что транспортный цех – "один из ключевых элементов обеспечения работы ЗАЭС, через который осуществляется внутренняя логистика, доставка специалистов, обслуживание техники и выполнение производственных задач". В этой связи удар ВСУ по транспортному цеху можно считать очередной попыткой Киева осложнить стабильную работу станции и создать дополнительные риски для персонала станции и жителей Энергодара.
Комментируя происходящее, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что за минувшие выходные зафиксировалась повышенная активность ВСУ вокруг Энергодара и объектов, связанных с обеспечением работы Запорожской АЭС, характер атак указывает на попытки как оказать психологическое давление, так и нанести ущерб объекту. При этом, по его словам, создается серьезная угроза радиационной безопасности.
"Это сознательные попытки Киева ставить под угрозу целостность радиационно опасного объекта", – написал Мирошник в Telegram-канале.
Ранее, 16 мая, ВСУ также предприняли атаку на ЗАЭС – украинский беспилотник атаковал Запорожскую атомную электростанцию, но упал вблизи энергоблоков и не сдетонировал.
