ВСУ ударили по автобусу в ЛНР – погибла девушка
2026-05-18T17:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник нанес удар по рейсовому микроавтобусу в Луганской Народной Республике, погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"ВСУ атаковали рейсовый микроавтобус Лисичанск – Северодонецк. Вражеский БПЛА ударил прицельно по гражданскому транспорту и мирным людям. Ранения получили три человека. Медики оперативно прибыли на место происшествия, доставили раненых в больницу. Но семнадцатилетнюю девушку не удалось спасти", – написал Пасечник в своем канале в МАКС.
Погибшей было 17 лет, через 10 дней ей должно было исполниться 18. Глава республики выразил соболезнования родным и близким погибшей.
В ночь на воскресенье киевский режим совершил массированную атаку беспилотниками на российские регионы. В Подмосковье погибли три человека
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
