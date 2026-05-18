ВСУ ударили по автобусу в ЛНР – погибла девушка
Украинский беспилотник нанес удар по рейсовому микроавтобусу в Луганской Народной Республике, погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид...
2026-05-18T17:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник нанес удар по рейсовому микроавтобусу в Луганской Народной Республике, погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Погибшей было 17 лет, через 10 дней ей должно было исполниться 18. Глава республики выразил соболезнования родным и близким погибшей.В ночь на воскресенье киевский режим совершил массированную атаку беспилотниками на российские регионы. В Подмосковье погибли три человека
ВСУ ударил по рейсовому автобусу в ЛНР – один человек погиб и двое ранены