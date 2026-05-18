ВСУ бьют по побережью Запорожской области: водителей просят воздержаться от поездок - РИА Новости Крым, 18.05.2026
ВСУ бьют по побережью Запорожской области: водителей просят воздержаться от поездок
ВСУ наносят комбинированные удары по территории Каменки-Днепровской и берегу Днепра, в этой связи автомобилистам необходимо воздержаться от поездок в округ,... РИА Новости Крым, 18.05.2026
запорожская область
евгений балицкий
новости
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
запорожская область, евгений балицкий, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ бьют по побережью Запорожской области: водителей просят воздержаться от поездок

Водителей призвали воздержаться от поездок в муниципальный округ в Запорожской области

18:52 18.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. ВСУ наносят комбинированные удары по территории Каменки-Днепровской и берегу Днепра, в этой связи автомобилистам необходимо воздержаться от поездок в округ, информирует губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Противник обстрелял из артиллерии береговую линию Каменки-Днепровской и села Водяное. Зафиксировано не менее пяти взрывов. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Прошу автомобилистов воздержаться от поездок в Каменско-Днепровский муниципальный округ", – написал Балицкий в своем канале в МАКС.
По его словам, под массированным ударом вражеских дронов оказался и сам город Каменка-Днепровская. Беспилотник квадрокоптерного типа, предположительно "камикадзе", атаковал территорию частного домовладения. Также в результате атаки нескольких БПЛА по домовладению пострадал 44-летний мирный житель – у мужчины множественные осколочные ранения ног. Само домовладение получило значительные повреждения.
"Опасность повторных ударов сохраняется, в небе над муниципалитетом зафиксирована высокая активность FPV-дронов противника", – предупредил глава региона.
Запорожская областьЕвгений БалицкийНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
