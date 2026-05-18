ВСУ бьют по побережью Запорожской области: водителей просят воздержаться от поездок - РИА Новости Крым, 18.05.2026

ВСУ наносят комбинированные удары по территории Каменки-Днепровской и берегу Днепра, в этой связи автомобилистам необходимо воздержаться от поездок в округ,... РИА Новости Крым, 18.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. ВСУ наносят комбинированные удары по территории Каменки-Днепровской и берегу Днепра, в этой связи автомобилистам необходимо воздержаться от поездок в округ, информирует губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, под массированным ударом вражеских дронов оказался и сам город Каменка-Днепровская. Беспилотник квадрокоптерного типа, предположительно "камикадзе", атаковал территорию частного домовладения. Также в результате атаки нескольких БПЛА по домовладению пострадал 44-летний мирный житель – у мужчины множественные осколочные ранения ног. Само домовладение получило значительные повреждения.

