В Крыму почтили память жертв депортации
В Крыму почтили память жертв депортации в годы войны
12:54 18.05.2026 (обновлено: 13:11 18.05.2026)
© Канал Владимира Константинова в МАКСВ Симферополе почтили память жертв депортации народов Крыма
© Канал Владимира Константинова в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В День памяти жертв депортации народов Крыма в Симферополе возложили цветы к мемориалу "Возрождение" на территории КИПУ имени Февзи Якубова, передает корреспондент РИА Новости Крым.
В мероприятии приняли участие глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, руководство и сотрудники университета, глава администрации города, депутаты крымского парламента, общественники и представители духовенства.
Как отметил Владимир Константинов, депортация сотен тысяч людей в 1941-1944 гг. — трагическая страница истории Крыма. Он также выразил солидарность с представителями национальностей, которые были выселены и долгие годы оставались за пределами своей малой родины.
© Канал Владимира Константинова в МАКСВ Симферополе почтили память жертв депортации народов Крыма
© Канал Владимира Константинова в МАКС
"Сегодня для их поддержки делается многое. В рамках Государственной программы РФ, благодаря работе крымских властей в местах компактного проживания строятся детские сады и школы, дороги, инженерные сети, благоустраиваются общественные территории. В республике возводятся многоквартирные дома для граждан из числа реабилитированных народов Крыма", - написал Константинов в своем канале в МАКС.
© Канал Владимира Константинова в МАКСВ Симферополе почтили память жертв депортации народов Крыма
© Канал Владимира Константинова в МАКС
Он отметил, что проблем, которые предстоит решить, еще хватает, однако важно, что крымчане не позволяют спекулировать на теме депортации и разжигать межнациональную рознь.
Кроме того, сегодня памятные мероприятия прошли в поселке Сирень Бахчисарайского района, у Монумента памяти депортированных народов на территории Мемориального комплекса "Путь возрождения народов Крыма". В них приняли участие глава республики Сергей Аксенов и муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев.
"Депортация – это преступление, которому нет оправданий. Других оценок здесь нет и быть не может, - написал Аксенов в своем канале в МАКС. - Мы не можем изменить историю, но сделаем все, чтобы эта трагедия больше никогда не повторилась. От нас зависит мир, порядок и благополучие в нашем общем доме – российском Крыму".
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваПамятные мероприятия в поселке Сирень Бахчисарайского района
1 из 4
Памятные мероприятия в поселке Сирень Бахчисарайского района
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваПамятные мероприятия в поселке Сирень Бахчисарайского района
2 из 4
Памятные мероприятия в поселке Сирень Бахчисарайского района
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваПамятные мероприятия в поселке Сирень Бахчисарайского района
3 из 4
Памятные мероприятия в поселке Сирень Бахчисарайского района
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваПамятные мероприятия в поселке Сирень Бахчисарайского района
4 из 4
Памятные мероприятия в поселке Сирень Бахчисарайского района
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
1 из 4
Памятные мероприятия в поселке Сирень Бахчисарайского района
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
2 из 4
Памятные мероприятия в поселке Сирень Бахчисарайского района
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
3 из 4
Памятные мероприятия в поселке Сирень Бахчисарайского района
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
4 из 4
Памятные мероприятия в поселке Сирень Бахчисарайского района
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Депортация армян, болгар, греков, итальянцев, крымских татар и немцев – одна из самых печальных страниц в истории полуострова. 18 мая все крымчане отдают дань памяти людям, которые пережили эти трагические испытания.
Читайте также на РИА Новости Крым: