В Крыму почтили память жертв депортации - РИА Новости Крым, 18.05.2026

В День памяти жертв депортации народов Крыма в Симферополе возложили цветы к мемориалу "Возрождение" на территории КИПУ имени Февзи Якубова, передает... РИА Новости Крым, 18.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В День памяти жертв депортации народов Крыма в Симферополе возложили цветы к мемориалу "Возрождение" на территории КИПУ имени Февзи Якубова, передает корреспондент РИА Новости Крым. В мероприятии приняли участие глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, руководство и сотрудники университета, глава администрации города, депутаты крымского парламента, общественники и представители духовенства. Как отметил Владимир Константинов, депортация сотен тысяч людей в 1941-1944 гг. — трагическая страница истории Крыма. Он также выразил солидарность с представителями национальностей, которые были выселены и долгие годы оставались за пределами своей малой родины. "Сегодня для их поддержки делается многое. В рамках Государственной программы РФ, благодаря работе крымских властей в местах компактного проживания строятся детские сады и школы, дороги, инженерные сети, благоустраиваются общественные территории. В республике возводятся многоквартирные дома для граждан из числа реабилитированных народов Крыма", - написал Константинов в своем канале в МАКС. Он отметил, что проблем, которые предстоит решить, еще хватает, однако важно, что крымчане не позволяют спекулировать на теме депортации и разжигать межнациональную рознь.Кроме того, сегодня памятные мероприятия прошли в поселке Сирень Бахчисарайского района, у Монумента памяти депортированных народов на территории Мемориального комплекса "Путь возрождения народов Крыма". В них приняли участие глава республики Сергей Аксенов и муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев. Депортация армян, болгар, греков, итальянцев, крымских татар и немцев – одна из самых печальных страниц в истории полуострова. 18 мая все крымчане отдают дань памяти людям, которые пережили эти трагические испытания.

