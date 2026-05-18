В Крыму почтили память жертв депортации - РИА Новости Крым, 18.05.2026
В Крыму почтили память жертв депортации
В День памяти жертв депортации народов Крыма в Симферополе возложили цветы к мемориалу "Возрождение" на территории КИПУ имени Февзи Якубова, передает... РИА Новости Крым, 18.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В День памяти жертв депортации народов Крыма в Симферополе возложили цветы к мемориалу "Возрождение" на территории КИПУ имени Февзи Якубова, передает корреспондент РИА Новости Крым. В мероприятии приняли участие глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, руководство и сотрудники университета, глава администрации города, депутаты крымского парламента, общественники и представители духовенства. Как отметил Владимир Константинов, депортация сотен тысяч людей в 1941-1944 гг. — трагическая страница истории Крыма. Он также выразил солидарность с представителями национальностей, которые были выселены и долгие годы оставались за пределами своей малой родины. "Сегодня для их поддержки делается многое. В рамках Государственной программы РФ, благодаря работе крымских властей в местах компактного проживания строятся детские сады и школы, дороги, инженерные сети, благоустраиваются общественные территории. В республике возводятся многоквартирные дома для граждан из числа реабилитированных народов Крыма", - написал Константинов в своем канале в МАКС. Он отметил, что проблем, которые предстоит решить, еще хватает, однако важно, что крымчане не позволяют спекулировать на теме депортации и разжигать межнациональную рознь.Кроме того, сегодня памятные мероприятия прошли в поселке Сирень Бахчисарайского района, у Монумента памяти депортированных народов на территории Мемориального комплекса "Путь возрождения народов Крыма". В них приняли участие глава республики Сергей Аксенов и муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев. Депортация армян, болгар, греков, итальянцев, крымских татар и немцев – одна из самых печальных страниц в истории полуострова. 18 мая все крымчане отдают дань памяти людям, которые пережили эти трагические испытания.
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В День памяти жертв депортации народов Крыма в Симферополе возложили цветы к мемориалу "Возрождение" на территории КИПУ имени Февзи Якубова, передает корреспондент РИА Новости Крым.
В мероприятии приняли участие глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, руководство и сотрудники университета, глава администрации города, депутаты крымского парламента, общественники и представители духовенства.
Как отметил Владимир Константинов, депортация сотен тысяч людей в 1941-1944 гг. — трагическая страница истории Крыма. Он также выразил солидарность с представителями национальностей, которые были выселены и долгие годы оставались за пределами своей малой родины.
"Сегодня для их поддержки делается многое. В рамках Государственной программы РФ, благодаря работе крымских властей в местах компактного проживания строятся детские сады и школы, дороги, инженерные сети, благоустраиваются общественные территории. В республике возводятся многоквартирные дома для граждан из числа реабилитированных народов Крыма", - написал Константинов в своем канале в МАКС.
Он отметил, что проблем, которые предстоит решить, еще хватает, однако важно, что крымчане не позволяют спекулировать на теме депортации и разжигать межнациональную рознь.
Кроме того, сегодня памятные мероприятия прошли в поселке Сирень Бахчисарайского района, у Монумента памяти депортированных народов на территории Мемориального комплекса "Путь возрождения народов Крыма". В них приняли участие глава республики Сергей Аксенов и муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев.

"Депортация – это преступление, которому нет оправданий. Других оценок здесь нет и быть не может, - написал Аксенов в своем канале в МАКС. - Мы не можем изменить историю, но сделаем все, чтобы эта трагедия больше никогда не повторилась. От нас зависит мир, порядок и благополучие в нашем общем доме – российском Крыму".

Депортация армян, болгар, греков, итальянцев, крымских татар и немцев – одна из самых печальных страниц в истории полуострова. 18 мая все крымчане отдают дань памяти людям, которые пережили эти трагические испытания.
