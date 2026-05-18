В Севастополе продлили программу льготной догазификации

В Севастополе продлили программу субсидирования догазификации для льготных категорий. Соответствующее решение принято на заседании правительства города, сообщил РИА Новости Крым, 18.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе продлили программу субсидирования догазификации для льготных категорий. Соответствующее решение принято на заседании правительства города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Подключение по программе догазификации осуществляется до границы земельного участка, при этом для льготных категорий работы ведутся "под ключ", в том числе – с подключением оборудования в доме.Газификация Байдарской долины в Севастополе идет с опережением сроков, завершение работ планируется уже к концу 2026 года, сообщал ранее губернатор региона Михаил Развожаев.
22:40 18.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе продлили программу субсидирования догазификации для льготных категорий. Соответствующее решение принято на заседании правительства города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В этом году мы планируем заключить 210 договоров со льготниками для догазификации внутри границ земельных участков. Эта цифра не окончательная: заявления принимаются в течение года, и если за подключением обратится больше людей, то мы, конечно же, пересмотрим размер субсидирования, чтобы выполнить обязательства перед людьми", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Подключение по программе догазификации осуществляется до границы земельного участка, при этом для льготных категорий работы ведутся "под ключ", в том числе – с подключением оборудования в доме.
"По моему поручению для 11 льготных категорий подключение к газовой сети полностью бесплатно, включая проектные, монтажные работы и поставку оборудования. К этим категориям относятся, в том числе, участники СВО, многодетные семьи и другие", – указал губернатор.
