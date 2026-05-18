В Севастополе опекун присвоила деньги ребенка-инвалида
В Севастополе 58-летней женщине грозит до пяти лет колонии за присвоение денег своего подопечного племянника с инвалидностью. Об этом информирует пресс-служба... РИА Новости Крым, 18.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе 58-летней женщине грозит до пяти лет колонии за присвоение денег своего подопечного племянника с инвалидностью. Об этом информирует пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, при рождении от ребенка отказалась мать, спустя пять лет его тетка оформила опекунство и получила доступ к его банковскому счету, на который происходили зачисления пенсии по инвалидности.При этом ребенок все время содержался в больнице, а родственница только изредка навещала его. Преступную деятельность выявили сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело, фигурантке дела грозит до пяти лет лишения свободы.
МВД: в Севастополе опекун присвоила деньги своего подопечного ребенка-инвалида
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе 58-летней женщине грозит до пяти лет колонии за присвоение денег своего подопечного племянника с инвалидностью. Об этом информирует пресс-служба полиции города.
По данным правоохранителей, при рождении от ребенка отказалась мать, спустя пять лет его тетка оформила опекунство и получила доступ к его банковскому счету, на который происходили зачисления пенсии по инвалидности.
"Поскольку новоиспеченный опекун имела долговые обязательства, в том числе по исполнительным производствам, она решила, что часть денег сможет потратить на улучшение своего материального положения", – сказано в сообщении.
При этом ребенок все время содержался в больнице, а родственница только изредка навещала его. Преступную деятельность выявили сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.
Возбуждено уголовное дело, фигурантке дела грозит до пяти лет лишения свободы.
