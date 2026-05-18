Рейтинг@Mail.ru
В Саках иномарка сбила на "зебре" подростка на самокате - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260518/v-sakakh-inomarka-sbila-na-zebre-podrostka-na-samokate-1156096842.html
В Саках иномарка сбила на "зебре" подростка на самокате
В Саках иномарка сбила на "зебре" подростка на самокате - РИА Новости Крым, 18.05.2026
В Саках иномарка сбила на "зебре" подростка на самокате
16-летний подросток на самокате попал под колеса иномарки на "зебре" в крымском городе Саки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости Крым, 18.05.2026
2026-05-18T11:43
2026-05-18T11:43
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
дтп
дети
происшествия
мвд по республике крым
прокуратура республики крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/12/1156096411_0:54:874:546_1920x0_80_0_0_529e027d3e6ef24bc3039c2a51f40d16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. 16-летний подросток на самокате попал под колеса иномарки на "зебре" в крымском городе Саки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.По данным ведомства, авария случилась накануне в 16:25 на нерегулируемом перекрестке улиц Кузнецова и Интернациональной. Подростка сбил 36-летний водитель автомобиля Volkswagen."В результате ДТП подросток получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", - уточнили в полиции.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, установление обстоятельств ДТП взято на контроль надзорного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная погоня: в Крыму задержали 17-летнего лихача без правНа Кубани автомобиль столкнулся с пассажирским поездом – водитель погибВ Крыму иномарка на скорости вылетела с дороги в дерево – водитель погиб
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/12/1156096411_39:0:836:598_1920x0_80_0_0_4d75a95230c77597e25b5f66153c5ef5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп в крыму и севастополе, дтп, дети, происшествия, мвд по республике крым, прокуратура республики крым
В Саках иномарка сбила на "зебре" подростка на самокате

На западе Крыма 16-летний юноша на самокате попал под колеса иномарки на "зебре"

11:43 18.05.2026
 
© Прокуратура Крыма ДТП с участием несовершеннолетнего в городе Саки
 ДТП с участием несовершеннолетнего в городе Саки
© Прокуратура Крыма
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. 16-летний подросток на самокате попал под колеса иномарки на "зебре" в крымском городе Саки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
По данным ведомства, авария случилась накануне в 16:25 на нерегулируемом перекрестке улиц Кузнецова и Интернациональной. Подростка сбил 36-летний водитель автомобиля Volkswagen.
"В результате ДТП подросток получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", - уточнили в полиции.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, установление обстоятельств ДТП взято на контроль надзорного ведомства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ночная погоня: в Крыму задержали 17-летнего лихача без прав
На Кубани автомобиль столкнулся с пассажирским поездом – водитель погиб
В Крыму иномарка на скорости вылетела с дороги в дерево – водитель погиб
 
Ситуация на дорогах КрымаДТП в Крыму и СевастополеДТПдетиПроисшествияМВД по Республике КрымПрокуратура Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:40Украинский террор должен жестко пресекаться – мнение
13:33Удары по Украине: в Кремле назвали военные цели России
13:02Жительница Симферополя зарезала мужа в пьяной ссоре
12:54В Крыму почтили память жертв депортации
12:49Новости СВО: армия РФ берет выгодные рубежи и громит врага
12:38Поток солнечного ветра несет к Земле череду магнитных бурь
12:27В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
12:17Глава Скадовского округа ранен в Херсонской области
12:12Армия России нанесла удар возмездия по военным предприятиям Украины
11:58Сезон клещей в Крыму: сколько укусов зафиксировано и как себя защитить
11:43В Саках иномарка сбила на "зебре" подростка на самокате
11:31Двое погибли и двое ранены в ходе атаки на село в Белгородской области
11:22Делегация из Пакистана прибыла с рабочим визитом в Крым
11:16В Крыму с Чатыр-Дага эвакуировали троих туристов
11:05Ермак вышел из СИЗО
10:56В Белоруссии проходят тренировки ядерных сил
10:49Наука побеждать: Суворов в Крыму
10:34Уже 18 поездов "Таврия" задерживаются в пути из-за перекрытия Крымского моста
10:26Иран пообещал уничтожить все базы США на юге Персидского залива
10:18ФСБ в марте задержала 37 работавших на Украину россиян
Лента новостейМолния