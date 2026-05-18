В Крыму завершили строительство высокоскоростного судна "Феодосия"

В Крыму завершили строительство высокоскоростного пассажирского судна "Феодосия"
© Российский морской регистр судоходства
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Завершилось строительство высокоскоростного пассажирского судна "Феодосия" проекта 23160 "Комета 120М". На судно выдан комплект классификационных документов, сообщает пресс-служба Российского морского регистра судоходства.
"Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях (СПК) "Комета 120М" проекта 23160 построено при техническом взаимодействии предприятий "ССЗ "Вымпел" и "СЗ Море". Проект разработан Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева на основе предыдущих проектов СПК "Комета", "Колхида", "Катран", - говорится в сообщении.
Судно нового поколения "Феодосия" вмещает до 120 пассажиров, способно развивать скорость до 35 узлов (65 км/ч) и сможет удаляться от места убежища на расстояние до 128 миль.
Основные характеристики:
- —длина – 35,2 м;
- —ширина – 10,4 м;
- —водоизмещение – 74 т;
- —осадка – 3,4 м;
- —экипаж – 5 человек;
- —мощность двигателей – 2 × 1066 кВт.
"Феодосия" будет осуществлять пассажирские перевозки в районах Черного моря, заключили в пресс-службе.