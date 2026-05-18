В Крыму завершили строительство высокоскоростного судна "Феодосия" - РИА Новости Крым, 18.05.2026

Завершилось строительство высокоскоростного пассажирского судна "Феодосия" проекта 23160 "Комета 120М". На судно выдан комплект классификационных документов,... РИА Новости Крым, 18.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Завершилось строительство высокоскоростного пассажирского судна "Феодосия" проекта 23160 "Комета 120М". На судно выдан комплект классификационных документов, сообщает пресс-служба Российского морского регистра судоходства.Судно нового поколения "Феодосия" вмещает до 120 пассажиров, способно развивать скорость до 35 узлов (65 км/ч) и сможет удаляться от места убежища на расстояние до 128 миль.Основные характеристики:"Феодосия" будет осуществлять пассажирские перевозки в районах Черного моря, заключили в пресс-службе.

