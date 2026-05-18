В Крыму соблюдают равные права крымских татар и всех народов полуострова

Политика государства Российской Федерации, политика Президента России и руководства Крыма обеспечивает равные права и возможности для всех народов, проживающих... РИА Новости Крым, 18.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Политика государства Российской Федерации, политика Президента России и руководства Крыма обеспечивает равные права и возможности для всех народов, проживающих на полуострове. Об этом РИА Новости Крым заявил политический эксперт, член ОП РК Заур Смирнов.Спикер отметил, что на полуострове праздники Курбан Байрам и Троица, Ураза Байрам и Рождество – выходные дни. В годы пребывания Крыма и Севастополя в составе Украины такого не было, и это всегда вызывало противоречия, отметил гость студии."Государственные языки в Крыму русский, украинский и крымско-татарский – это объединяет людей. Построили Собор Александра Невского и Соборную мечеть. Решение всех этих вопросов создает в обществе обстановку доверия к власти, доверия друг к другу и исключает проявление любого экстремизма, в том числе те попытки извне, которые в свое время и осуществлялись с территории Украины на Крым", – обратил внимание эксперт.Заур Смирнов не исключил, что попыток вражеских нападок, но они не будут иметь никакого результата и резонанса на полуострове благодаря огромной работе в сфере межнационального согласия, которая проводится в Крыму.

