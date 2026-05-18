В Крыму с Чатыр-Дага эвакуировали троих туристов

Группа туристов заблудились накануне вечером в крымских горах под Алуштой, их пришлось разыскивать и эвакуировать спасателям, сообщает в понедельник... РИА Новости Крым, 18.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Группа туристов заблудились накануне вечером в крымских горах под Алуштой, их пришлось разыскивать и эвакуировать спасателям, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС Крыма.Спускаясь вечером с Чатыр-Дага в районе рощи секвойядендронов, группа из трех туристов заблудилась около Изобильного и оказалась на участке со сложным рельефом. При этом у них были почти разраженные телефоны.Накануне похожее происшествие произошло в районе села Многоречье Бахчисарайского района, где, как сообщалось ранее, четверо туристов, поднявшись на вершину горы Биюк-Таушан, с наступлением темноты сбились с тропы.В МЧС напоминают о необходимости заранее изучать маршрут следования, полностью заряжать мобильный телефон и брать с собой портативное зарядное устройство. Также при выходе в горнолесную местность следует сообщить об этом своим родным и близким и рассчитать время возвращения до наступления темноты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму альпинист сорвался с горы СоколВ горах Крыма спасли трех заблудившихся туристов17 туристов заблудились в тумане и снегопаде на Ай-Петри

