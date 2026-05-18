В Крыму с Чатыр-Дага эвакуировали троих туристов
Группа туристов заблудились накануне вечером в крымских горах под Алуштой, их пришлось разыскивать и эвакуировать спасателям, сообщает в понедельник... РИА Новости Крым, 18.05.2026
В Крыму с Чатыр-Дага эвакуировали троих заблудившихся в темноте туристов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Группа туристов заблудились накануне вечером в крымских горах под Алуштой, их пришлось разыскивать и эвакуировать спасателям, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС Крыма.
Спускаясь вечером с Чатыр-Дага в районе рощи секвойядендронов, группа из трех туристов заблудилась около Изобильного и оказалась на участке со сложным рельефом. При этом у них были почти разраженные телефоны.
"Созвонившись с пострадавшими, спасатели выяснили приблизительные координаты их местонахождения и определили район поиска. Встретившись с туристами, спасатели эвакуировали их из горнолесной зоны. В медицинской помощи никто из заблудившихся не нуждался", – проинформировали в пресс-службе.
Накануне похожее происшествие произошло в районе села Многоречье Бахчисарайского района, где, как сообщалось ранее
, четверо туристов, поднявшись на вершину горы Биюк-Таушан, с наступлением темноты сбились с тропы.
В МЧС напоминают о необходимости заранее изучать маршрут следования, полностью заряжать мобильный телефон и брать с собой портативное зарядное устройство. Также при выходе в горнолесную местность следует сообщить об этом своим родным и близким и рассчитать время возвращения до наступления темноты.
