Рейтинг@Mail.ru
В Крыму с Чатыр-Дага эвакуировали троих туристов - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260518/v-krymu-s-chatyr-daga-evakuirovali-troikh-turistov-1156095755.html
В Крыму с Чатыр-Дага эвакуировали троих туристов
В Крыму с Чатыр-Дага эвакуировали троих туристов - РИА Новости Крым, 18.05.2026
В Крыму с Чатыр-Дага эвакуировали троих туристов
Группа туристов заблудились накануне вечером в крымских горах под Алуштой, их пришлось разыскивать и эвакуировать спасателям, сообщает в понедельник... РИА Новости Крым, 18.05.2026
2026-05-18T11:16
2026-05-18T11:16
мчс крыма
крым
горы крыма
происшествия
алушта
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/12/1156095643_0:0:808:456_1920x0_80_0_0_a5a756959944a04d6ec5e01049706727.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Группа туристов заблудились накануне вечером в крымских горах под Алуштой, их пришлось разыскивать и эвакуировать спасателям, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС Крыма.Спускаясь вечером с Чатыр-Дага в районе рощи секвойядендронов, группа из трех туристов заблудилась около Изобильного и оказалась на участке со сложным рельефом. При этом у них были почти разраженные телефоны.Накануне похожее происшествие произошло в районе села Многоречье Бахчисарайского района, где, как сообщалось ранее, четверо туристов, поднявшись на вершину горы Биюк-Таушан, с наступлением темноты сбились с тропы.В МЧС напоминают о необходимости заранее изучать маршрут следования, полностью заряжать мобильный телефон и брать с собой портативное зарядное устройство. Также при выходе в горнолесную местность следует сообщить об этом своим родным и близким и рассчитать время возвращения до наступления темноты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму альпинист сорвался с горы СоколВ горах Крыма спасли трех заблудившихся туристов17 туристов заблудились в тумане и снегопаде на Ай-Петри
крым
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/12/1156095643_79:0:748:502_1920x0_80_0_0_e1e2b4590820053f229db60433a59982.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс крыма, крым, горы крыма, происшествия, алушта
В Крыму с Чатыр-Дага эвакуировали троих туристов

В Крыму с Чатыр-Дага эвакуировали троих заблудившихся в темноте туристов

11:16 18.05.2026
 
© МЧС КрымаВ Крыму с Чатыр-Дага эвакуировали троих туристов
В Крыму с Чатыр-Дага эвакуировали троих туристов
© МЧС Крыма
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Группа туристов заблудились накануне вечером в крымских горах под Алуштой, их пришлось разыскивать и эвакуировать спасателям, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС Крыма.
Спускаясь вечером с Чатыр-Дага в районе рощи секвойядендронов, группа из трех туристов заблудилась около Изобильного и оказалась на участке со сложным рельефом. При этом у них были почти разраженные телефоны.
"Созвонившись с пострадавшими, спасатели выяснили приблизительные координаты их местонахождения и определили район поиска. Встретившись с туристами, спасатели эвакуировали их из горнолесной зоны. В медицинской помощи никто из заблудившихся не нуждался", – проинформировали в пресс-службе.
Накануне похожее происшествие произошло в районе села Многоречье Бахчисарайского района, где, как сообщалось ранее, четверо туристов, поднявшись на вершину горы Биюк-Таушан, с наступлением темноты сбились с тропы.
В МЧС напоминают о необходимости заранее изучать маршрут следования, полностью заряжать мобильный телефон и брать с собой портативное зарядное устройство. Также при выходе в горнолесную местность следует сообщить об этом своим родным и близким и рассчитать время возвращения до наступления темноты.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму альпинист сорвался с горы Сокол
В горах Крыма спасли трех заблудившихся туристов
17 туристов заблудились в тумане и снегопаде на Ай-Петри
 
МЧС КрымаКрымГоры КрымаПроисшествияАлушта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:40Украинский террор должен жестко пресекаться – мнение
13:33Удары по Украине: в Кремле назвали военные цели России
13:02Жительница Симферополя зарезала мужа в пьяной ссоре
12:54В Крыму почтили память жертв депортации
12:49Новости СВО: армия РФ берет выгодные рубежи и громит врага
12:38Поток солнечного ветра несет к Земле череду магнитных бурь
12:27В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
12:17Глава Скадовского округа ранен в Херсонской области
12:12Армия России нанесла удар возмездия по военным предприятиям Украины
11:58Сезон клещей в Крыму: сколько укусов зафиксировано и как себя защитить
11:43В Саках иномарка сбила на "зебре" подростка на самокате
11:31Двое погибли и двое ранены в ходе атаки на село в Белгородской области
11:22Делегация из Пакистана прибыла с рабочим визитом в Крым
11:16В Крыму с Чатыр-Дага эвакуировали троих туристов
11:05Ермак вышел из СИЗО
10:56В Белоруссии проходят тренировки ядерных сил
10:49Наука побеждать: Суворов в Крыму
10:34Уже 18 поездов "Таврия" задерживаются в пути из-за перекрытия Крымского моста
10:26Иран пообещал уничтожить все базы США на юге Персидского залива
10:18ФСБ в марте задержала 37 работавших на Украину россиян
Лента новостейМолния