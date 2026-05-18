Рейтинг@Mail.ru
В Крыму модернизируют 13 музеев - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260518/v-krymu-moderniziruyut-13-muzeev-1156092410.html
В Крыму модернизируют 13 музеев
В Крыму модернизируют 13 музеев - РИА Новости Крым, 18.05.2026
В Крыму модернизируют 13 музеев
В Крыму до конца года модернизируют 13 музеев. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Международный день музеев. РИА Новости Крым, 18.05.2026
2026-05-18T09:23
2026-05-18T09:23
крым
музеи крыма
новости крыма
сергей аксенов
культура
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/12/1156092296_0:99:1901:1168_1920x0_80_0_0_61b5362566a1cd8cf93d32bdefbcc26d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. В Крыму до конца года модернизируют 13 музеев. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Международный день музеев.По его словам, к этому времени уже обновлены историко-краеведческие музеи Армянска, Советского района и Нижнегорский историко-краеведческий музей. При этом в музейных фондах сегодня хранится порядка 1,5 млн предметов.И выразил слова благодарности музейным работникам, всем, кто посвятил свою жизнь сохранению исторического и культурного наследия.Музеи Крыма в 2025 году посетили свыше 3 миллионов человек, в том числе 720 тысяч детей, сообщал ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Культурное наследие: как в Крыму идет модернизация музеевЛивадийский дворец обновляет экспозиции – что сделано и что впередиВосточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник стоит на страже мировой археологии
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/12/1156092296_106:0:1795:1267_1920x0_80_0_0_fdf8b66ea9bda14a3ac893846ef4a1f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, музеи крыма, новости крыма, сергей аксенов, культура
В Крыму модернизируют 13 музеев

В Крыму до конца года модернизируют 13 музеев – Аксенов

09:23 18.05.2026
 
© Канал Сергея Аксенова в МАКСВ Крыму модернизируют 13 музеев
В Крыму модернизируют 13 музеев
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. В Крыму до конца года модернизируют 13 музеев. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Международный день музеев.
"В Крыму продолжается работа по обновлению материально-технической базы музеев – как региональных, так и муниципальных. В текущем году в рамках регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" нацпроекта "Семья" запланирована модернизация 13 музеев", – написал Аксенов в своем канале в МАКС.
По его словам, к этому времени уже обновлены историко-краеведческие музеи Армянска, Советского района и Нижнегорский историко-краеведческий музей. При этом в музейных фондах сегодня хранится порядка 1,5 млн предметов.
"Знание прошлого позволяет нам лучше понять современность, помогает прокладывать путь в будущее. И если сила знания помножена на силу любви к Отечеству, можно не сомневаться, что этот путь будет правильным, что он обязательно приведет нас к победе, успеху и процветанию", - отметил глава региона.
И выразил слова благодарности музейным работникам, всем, кто посвятил свою жизнь сохранению исторического и культурного наследия.
Музеи Крыма в 2025 году посетили свыше 3 миллионов человек, в том числе 720 тысяч детей, сообщал ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Культурное наследие: как в Крыму идет модернизация музеев
Ливадийский дворец обновляет экспозиции – что сделано и что впереди
Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник стоит на страже мировой археологии
 
КрымМузеи КрымаНовости КрымаСергей АксеновКультура
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:05В Севастополе опекун присвоила деньги ребенка-инвалида
10:04Часть Бахчисарайского района осталась без света
09:58С флагом и гимном: гимнасты РФ смогут выступать без ограничений
09:47ВСУ за выходные усилили обстрел Энергодара и объектов ЗАЭС – что известно
09:40В Крыму завершили строительство высокоскоростного судна "Феодосия"
09:23В Крыму модернизируют 13 музеев
09:11Крымский мост сейчас – ситуация с очередями и обстановка
08:58Экономный отдых в Крыму – названы самые доступные курорты
08:46Музеи в Крыму посетили более 3 млн туристов за год
08:31Задержка поездов в Крым и из Крыма: что известно к данному часу
08:28Традиции и новые хиты – куда едут крымчане отдыхать за рубеж
08:15В Крыму четверо туристов заблудились ночью в горах
08:06Крымский мост сейчас - что с очередями после открытия движения
08:01Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Китая – есть жертвы
07:49Минеральные и термальные: где в Крыму можно возродить целебные источники
07:4016 поездов задерживаются на Кубани из-за остановки движения по Крымскому мосту
07:32Крымский мост открыт спустя 10,5 часов
07:20Полсотни дронов ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России
07:02Им дали десять минут на сборы и выслали: депортация народов Крыма
06:49США подготовили список целей для ударов по Ирану
Лента новостейМолния