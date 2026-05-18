https://crimea.ria.ru/20260518/v-krymu-moderniziruyut-13-muzeev-1156092410.html

В Крыму модернизируют 13 музеев

В Крыму модернизируют 13 музеев - РИА Новости Крым, 18.05.2026

В Крыму модернизируют 13 музеев

В Крыму до конца года модернизируют 13 музеев. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Международный день музеев. РИА Новости Крым, 18.05.2026

2026-05-18T09:23

2026-05-18T09:23

2026-05-18T09:23

крым

музеи крыма

новости крыма

сергей аксенов

культура

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/12/1156092296_0:99:1901:1168_1920x0_80_0_0_61b5362566a1cd8cf93d32bdefbcc26d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. В Крыму до конца года модернизируют 13 музеев. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Международный день музеев.По его словам, к этому времени уже обновлены историко-краеведческие музеи Армянска, Советского района и Нижнегорский историко-краеведческий музей. При этом в музейных фондах сегодня хранится порядка 1,5 млн предметов.И выразил слова благодарности музейным работникам, всем, кто посвятил свою жизнь сохранению исторического и культурного наследия.Музеи Крыма в 2025 году посетили свыше 3 миллионов человек, в том числе 720 тысяч детей, сообщал ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Культурное наследие: как в Крыму идет модернизация музеевЛивадийский дворец обновляет экспозиции – что сделано и что впередиВосточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник стоит на страже мировой археологии

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, музеи крыма, новости крыма, сергей аксенов, культура