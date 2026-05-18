https://crimea.ria.ru/20260518/v-krymu-moderniziruyut-13-muzeev-1156092410.html
В Крыму модернизируют 13 музеев
В Крыму модернизируют 13 музеев - РИА Новости Крым, 18.05.2026
В Крыму модернизируют 13 музеев
В Крыму до конца года модернизируют 13 музеев. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Международный день музеев. РИА Новости Крым, 18.05.2026
2026-05-18T09:23
2026-05-18T09:23
2026-05-18T09:23
крым
музеи крыма
новости крыма
сергей аксенов
культура
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/12/1156092296_0:99:1901:1168_1920x0_80_0_0_61b5362566a1cd8cf93d32bdefbcc26d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. В Крыму до конца года модернизируют 13 музеев. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Международный день музеев.По его словам, к этому времени уже обновлены историко-краеведческие музеи Армянска, Советского района и Нижнегорский историко-краеведческий музей. При этом в музейных фондах сегодня хранится порядка 1,5 млн предметов.И выразил слова благодарности музейным работникам, всем, кто посвятил свою жизнь сохранению исторического и культурного наследия.Музеи Крыма в 2025 году посетили свыше 3 миллионов человек, в том числе 720 тысяч детей, сообщал ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Культурное наследие: как в Крыму идет модернизация музеевЛивадийский дворец обновляет экспозиции – что сделано и что впередиВосточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник стоит на страже мировой археологии
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/12/1156092296_106:0:1795:1267_1920x0_80_0_0_fdf8b66ea9bda14a3ac893846ef4a1f3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, музеи крыма, новости крыма, сергей аксенов, культура
В Крыму модернизируют 13 музеев
В Крыму до конца года модернизируют 13 музеев – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. В Крыму до конца года модернизируют 13 музеев. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Международный день музеев.
"В Крыму продолжается работа по обновлению материально-технической базы музеев – как региональных, так и муниципальных. В текущем году в рамках регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" нацпроекта "Семья" запланирована модернизация 13 музеев", – написал Аксенов в своем канале в МАКС.
По его словам, к этому времени уже обновлены историко-краеведческие музеи Армянска, Советского района и Нижнегорский историко-краеведческий музей. При этом в музейных фондах сегодня хранится порядка 1,5 млн предметов.
"Знание прошлого позволяет нам лучше понять современность, помогает прокладывать путь в будущее. И если сила знания помножена на силу любви к Отечеству, можно не сомневаться, что этот путь будет правильным, что он обязательно приведет нас к победе, успеху и процветанию", - отметил глава региона.
И выразил слова благодарности музейным работникам, всем, кто посвятил свою жизнь сохранению исторического и культурного наследия.
Музеи Крыма в 2025 году посетили свыше 3 миллионов человек
, в том числе 720 тысяч детей, сообщал ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: