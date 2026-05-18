В Крыму четверо туристов заблудились ночью в горах

Четверо туристов в ночь на понедельник заблудились в горно-лесной местности в Бахчисарайском районе. Помощь им оказывали спасатели, сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 18.05.2026

2026-05-18T08:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Четверо туристов в ночь на понедельник заблудились в горно-лесной местности в Бахчисарайском районе. Помощь им оказывали спасатели, сообщили в республиканском главке МЧС России."Спасатели МЧС России оказали помощь четверым туристам, которые отклонились от туристического маршрута и с наступлением темного времени суток не смогли найти дорогу назад, в горно-лесной местности в районе села Многоречье Бахчисарайского района", – сказано в сообщении.Местонахождение туристов оперативно установили специалисты МЧС, выехавшие на место совместно с аварийно-спасательным отрядом "КРЫМ-СПАС".Людей обнаружили и сопроводили к их автомобилю, в медицинской помощи туристы не нуждались, уточнили в ведомстве.В МЧС России напомнили о необходимости непременно регистрировать свой поход на сайте ведомства, даже если он планируется всего на один день.Ранее сообщалось, что в Крыму спасли туристическую группу из 17 человек, которая заблудилась на Ай-Петри из-за сильного тумана и снегопада. А в апреле спасатели вывели группу туристов из леса, заблудившихся у водопада.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасатели обследуют пляжи Крыма перед курортным сезоном В заказнике Мыс Айя готовят к летнему сезону палаточный лагерь Пожар в Ялте у водопада Учан-Су потушен

