В Крыму четверо туристов заблудились ночью в горах - РИА Новости Крым, 18.05.2026
В Крыму четверо туристов заблудились ночью в горах
Четверо туристов в ночь на понедельник заблудились в горно-лесной местности в Бахчисарайском районе. Помощь им оказывали спасатели, сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 18.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Четверо туристов в ночь на понедельник заблудились в горно-лесной местности в Бахчисарайском районе. Помощь им оказывали спасатели, сообщили в республиканском главке МЧС России.
"Спасатели МЧС России оказали помощь четверым туристам, которые отклонились от туристического маршрута и с наступлением темного времени суток не смогли найти дорогу назад, в горно-лесной местности в районе села Многоречье Бахчисарайского района", – сказано в сообщении.
Местонахождение туристов оперативно установили специалисты МЧС, выехавшие на место совместно с аварийно-спасательным отрядом "КРЫМ-СПАС".
Людей обнаружили и сопроводили к их автомобилю, в медицинской помощи туристы не нуждались, уточнили в ведомстве.
В МЧС России напомнили о необходимости непременно регистрировать свой поход на сайте ведомства, даже если он планируется всего на один день.
Ранее сообщалось, что в Крыму спасли туристическую группу из 17 человек, которая заблудилась на Ай-Петри из-за сильного тумана и снегопада. А в апреле спасатели вывели группу туристов из леса, заблудившихся у водопада.
