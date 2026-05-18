В Белоруссии проходят тренировки ядерных сил

В Белоруссии во взаимодействии с российской стороной начались тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 18.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В Белоруссии во взаимодействии с российской стороной начались тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия. Об этом сообщили в Минобороны страны.Тренировка проводится в интересах повышения готовности вооруженных сил к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов.Отмечается, что главной особенностью тренировки станет проверка готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории республики. При этом особый упор сделают на отработку скрытности и перемещения на значительные расстояния.В Минобороны подчеркнули, что тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе.

