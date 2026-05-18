Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии проходят тренировки ядерных сил - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260518/v-belorussii-prokhodyat-trenirovki-chastey-primeneniya-yadernogo-oruzhiya-1156095305.html
В Белоруссии проходят тренировки ядерных сил
В Белоруссии проходят тренировки ядерных сил - РИА Новости Крым, 18.05.2026
В Белоруссии проходят тренировки ядерных сил
В Белоруссии во взаимодействии с российской стороной начались тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 18.05.2026
2026-05-18T10:56
2026-05-18T10:57
белоруссия
россия
союзное государство
ядерное оружие
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/12/1156095100_0:9:1280:729_1920x0_80_0_0_fa50664ce01b5613e6a5d719386d2943.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В Белоруссии во взаимодействии с российской стороной начались тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия. Об этом сообщили в Минобороны страны.Тренировка проводится в интересах повышения готовности вооруженных сил к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов.Отмечается, что главной особенностью тренировки станет проверка готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории республики. При этом особый упор сделают на отработку скрытности и перемещения на значительные расстояния.В Минобороны подчеркнули, что тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе.
белоруссия
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/12/1156095100_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_1b63ba2bf27e4fa315c7ff5badec14c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, россия, союзное государство, ядерное оружие, новости
В Белоруссии проходят тренировки ядерных сил

В Белоруссии проходят тренировки воинских частей применения ядерного оружия

10:56 18.05.2026 (обновлено: 10:57 18.05.2026)
 
© Минобороны БелоруссииБелорусский военный
Белорусский военный
© Минобороны Белоруссии
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В Белоруссии во взаимодействии с российской стороной начались тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия. Об этом сообщили в Минобороны страны.
Тренировка проводится в интересах повышения готовности вооруженных сил к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов.
"Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главной особенностью тренировки станет проверка готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории республики. При этом особый упор сделают на отработку скрытности и перемещения на значительные расстояния.
В Минобороны подчеркнули, что тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе.
 
БелоруссияРоссияСоюзное государствоЯдерное оружиеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:40Украинский террор должен жестко пресекаться – мнение
13:33Удары по Украине: в Кремле назвали военные цели России
13:02Жительница Симферополя зарезала мужа в пьяной ссоре
12:54В Крыму почтили память жертв депортации
12:49Новости СВО: армия РФ берет выгодные рубежи и громит врага
12:38Поток солнечного ветра несет к Земле череду магнитных бурь
12:27В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
12:17Глава Скадовского округа ранен в Херсонской области
12:12Армия России нанесла удар возмездия по военным предприятиям Украины
11:58Сезон клещей в Крыму: сколько укусов зафиксировано и как себя защитить
11:43В Саках иномарка сбила на "зебре" подростка на самокате
11:31Двое погибли и двое ранены в ходе атаки на село в Белгородской области
11:22Делегация из Пакистана прибыла с рабочим визитом в Крым
11:16В Крыму с Чатыр-Дага эвакуировали троих туристов
11:05Ермак вышел из СИЗО
10:56В Белоруссии проходят тренировки ядерных сил
10:49Наука побеждать: Суворов в Крыму
10:34Уже 18 поездов "Таврия" задерживаются в пути из-за перекрытия Крымского моста
10:26Иран пообещал уничтожить все базы США на юге Персидского залива
10:18ФСБ в марте задержала 37 работавших на Украину россиян
Лента новостейМолния