В Белоруссии проходят тренировки ядерных сил
В Белоруссии проходят тренировки воинских частей применения ядерного оружия
10:56 18.05.2026 (обновлено: 10:57 18.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В Белоруссии во взаимодействии с российской стороной начались тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия. Об этом сообщили в Минобороны страны.
Тренировка проводится в интересах повышения готовности вооруженных сил к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов.
"Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главной особенностью тренировки станет проверка готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории республики. При этом особый упор сделают на отработку скрытности и перемещения на значительные расстояния.
В Минобороны подчеркнули, что тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе.