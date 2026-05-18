Уже 18 поездов "Таврия" задерживаются в пути из-за перекрытия Крымского моста - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Уже 18 поездов "Таврия" задерживаются в пути из-за перекрытия Крымского моста
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. После приостановки движения по Крымскому мосту в пути задерживаются 17 пассажирских поездов "Таврия". Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".
По состоянию на 10.00 мск задержаны поезда по направлению в Крым:
  • Поезд №077 Санкт-Петербург - Симферополь, отправлением 16 мая, следует с опозданием на 8,5 часов
  • Поезд №007 Санкт-Петербург - Севастополь, отправлением 16 мая, следует с опозданием на 8,5 часов
  • Поезд №316 Адлер - Симферополь, отправлением 17 мая, следует с опозданием на 7,5 часов
  • Поезд №025 Минеральные Воды - Симферополь, отправлением 17 мая, следует с опозданием на 6,5 часов
  • Поезд №092 Москва - Севастополь, отправлением 16 мая, следует с опозданием на 6 часов
  • Поезд №173 Москва - Евпатория, отправлением 16 мая, следует с опозданием на 5 часов
  • Поезд №028 Москва - Симферополь отправлением 17 мая, следует с опозданием на 4 часа
  • Поезд №179 Санкт-Петербург - Евпатория отправлением 16 мая, следует с опозданием на 4 часа
Из Крыма:
  • Поезд №028 Симферополь - Москва отправлением 17 мая, следует с опозданием на 10 часов
  • Поезд №180 Евпатория - Санкт-Петербург, отправлением 17 мая, следует с опозданием на 8, 5 часов
  • Поезд №008 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 17 мая, следует с опозданием на 8,5 часов
  • Поезд №068 Симферополь – Москва, отправлением 17 мая, следует с опозданием на 7,5 часов
  • Поезд №026 Симферополь – Минеральные Воды, отправлением 17 мая, следует с опозданием на 7 часов
  • Поезд №078 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 17 мая, следует с опозданием на 6 часов
  • Поезд №174 Евпатория – Москва, отправлением 17 мая, следует с опозданием на 4,5 часа
  • Поезд №092 Севастополь – Москва, отправлением 17 мая, следует с опозданием на 5 часов
  • Поезд №098 Симферополь – Москва, отправлением 18 мая, следует с опозданием на 2,5 часов
  • Поезд №184 Севастополь – Мурманск, отправлением 18 мая, следует с опозданием на 1 час
Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой.
Остановка движения на Крымском мосту, произошедшая 16 мая, привела к задержкам поездов. Накануне движение по мостовому переходу перекрывали дважды. В воскресенье в течение дня число опаздывающих составов менялось. Во второй раз транспортный переход был закрыт с девяти часов вечера воскресенья. Открыли мост утром в понедельник, спустя 10,5 часов.
По состоянию на 8.00 мск в пути задерживались 17 поездов "Таврия".
