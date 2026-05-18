Уже 18 поездов "Таврия" задерживаются в пути из-за перекрытия Крымского моста - РИА Новости Крым, 18.05.2026

После приостановки движения по Крымскому мосту в пути задерживаются 17 пассажирских поездов "Таврия". Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 18.05.2026

крымский мост

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. После приостановки движения по Крымскому мосту в пути задерживаются 17 пассажирских поездов "Таврия". Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 10.00 мск задержаны поезда по направлению в Крым:Из Крыма: Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой.Остановка движения на Крымском мосту, произошедшая 16 мая, привела к задержкам поездов. Накануне движение по мостовому переходу перекрывали дважды. В воскресенье в течение дня число опаздывающих составов менялось. Во второй раз транспортный переход был закрыт с девяти часов вечера воскресенья. Открыли мост утром в понедельник, спустя 10,5 часов.По состоянию на 8.00 мск в пути задерживались 17 поездов "Таврия".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост сейчас – ситуация с очередями и обстановкаНовая схема проезда у Крымского моста – с чем ехать на сканер или ручной досмотрНа пункте пропуска "Джанкой" изменилась схема движения для грузовиков

