Украинский террор должен жестко пресекаться – мнение

2026-05-18T13:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Когда власть переходит в формат террора, а общество с ней соглашается, это можно выжигать только каленым железом. И Украина, где киевский режим долгие годы опирается на молчаливое согласие большинства, не исключение. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил первый зампредседателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты России РФ, историк и политолог, ведущий радио Sputnik Армен Гаспарян.Комментируя активизацию ударов ВСУ по регионам России, Гаспарян прежде всего подчеркнул, что не видит принципиальной разницы, куда именно по русской земле боевики киевского режима наносят удар."Что, Москва чем-то с этой точки зрения отличается от Курска, Белгорода, Донецка, Крыма? Что в этих городах живут недостаточно разве русские люди? Мне кажется, что это все-таки звенья одной цепи", – сказал Гаспарян.По его словам, для украинской власти сегодня принципиально важно забить информационное пространство чем-то другим, потому что "кейс Ермака" чрезвычайно болезненный, и этим в том числе объясняется ужесточение атак на регионы РФ.Арест Ермака стал сигналом Европе – политолог"Чтобы обсуждали, как на "потужном" телемарафоне – а я сегодня утром уже это послушал: "В Москве паника, люди бегут в сторону Северной Кореи, Соловьев с Гаспаряном рыдают в подвале", – это же гораздо проще обсуждать, чем коррупцию, чем то, кто скрывается под псевдонимом R1 и так далее", – сказал политолог с иронией.Он уверен: в существующих на Украине условиях киевский режим, взявший на вооружение терроризм без всякого стеснения и сомнения, будет только расширяться, и никак иначе, а значит, на это есть лишь один ответ.Считать украинское общество абсолютно непричастным к тому, что творит киевский режим уже второе десятилетие, никак нельзя, поскольку все это время он "опирался на молчаливое большинство, которого не беспокоил ни один процесс, проводимый на Украине", добавил Гаспарян."И эти люди несут ответственность. Население забито, боится СБУ... Я... хотел бы напомнить, что в 2014 году это "забитое население" говорило на "майдане" о том, что если им следующая власть не понравится, будет делать что-то, что идет вопреки чаяниям украинского народа, то они придут и власть эту снесут. И вот я уже 12 лет жду, когда же это произойдет", – сказал Гаспарян.В подтверждение своей позиции он напомнил и о том, как формировали на Украине "поезд дружбы" в Крым и во время блэкаута в Крыму выпустили даже вино "Темный Крым" и закусывали консервами "Сепар в масле". А также с каким воодушевлением встречали на Украине новость о кровавом воскресенье в ДНР летом 2014-го после обстрела ВСУ и сообщений о десятках убитых мирных гражданах, в том числе так называемой "Горловской Мадонны" – молодой матери, погибшей с 10-месячной дочерью на руках при артобстреле армии киевского режима."И много чего еще можно перечислять", – заметил Гаспарян.По его мнению, по окончании Великой Отечественной войны "Советский Союз совершил страшную ошибку", которую сегодня нельзя опять повторить.В этой связи он считает возможными удары Вооруженных сил России новейшим оружием по территории Украины в качестве ответа на расширяющийся террор ВСУ в отношении регионов РФ. "Надо делать так, чтобы потом поколения помнили, что никогда и ни при каких обстоятельствах не нужно поступать подобного рода образом", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по жилым кварталам без военных объектов - МИД ВСУ за выходные усилили обстрел Энергодара и объектов ЗАЭС – что известно Ради спасения жизни: бойцы СВО учат тактической медицине в Севастополе

