Украина заняла последнее место в Европе по ВВП на душу населения
Украина занимает последнее место среди европейских стран по величине валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения.
2026-05-18T21:39
21:39 18.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Украина занимает последнее место среди европейских стран по величине валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).
По состоянию на апрель текущего года ВВП на душу населения на Украине составляет 6980 долларов США. По данному показателю Украину опережают такие страны, как самопровозглашенная республика Косово (8960 долларов) и Молдавия (9350 долларов).
В свою очередь в показателе ВВП по паритету покупательной способности населения Украина занимает третье место с конца с 22 440 долларов на человека. По этому параметру последнее место отдано Молдавии (21 170 долларов), предпоследнее – Косово (21 800 долларов).
ВВП на душу населения – макроэкономический показатель, который отражает уровень экономической активности и качества жизни населения в стране или регионе за определенный период. Он рассчитывается как отношение общего объема валового внутреннего продукта (ВВП) к численности населения.
