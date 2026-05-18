Удары по Украине: в Кремле назвали военные цели России - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Удары по Украине: в Кремле назвали военные цели России
13:33 18.05.2026 (обновлено: 13:34 18.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Российские военные наносят удары только по военным и околовоенным целям на Украине. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается ударов наших Вооруженных сил, то они осуществляются только по военным или околовоенным объектам", – заявил Песков, комментируя массированный удар по Киеву.

Он также опроверг утверждения Киева о том, что Россия якобы планирует "атаки" с территории Белоруссии.
"Подобные заявления – не что иное, как попытка такого дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности", – сказал официальный представитель Кремля журналистам. И добавил, что Белоруссия является союзником России, но в первую очередь это суверенное государство.
Песков обратил внимание на непрекращающиеся беспилотные удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры в разных российских городах и населенных пунктах, подчеркнув, что эти атаки совершаются на фоне новых заявлений президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Он также указал, что Москва рассчитывает на продолжение посреднических усилий в украинском урегулировании.
"В настоящее время мирный процесс находится на паузе. Мы рассчитываем, что он будет все-таки возобновлен", – добавил пресс-секретарь российского лидера.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям, а только по военным объектам и предприятиям, действующим в интересах ВСУ.
