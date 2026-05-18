Удары по Украине: в Кремле назвали военные цели России

2026-05-18T13:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Российские военные наносят удары только по военным и околовоенным целям на Украине. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также опроверг утверждения Киева о том, что Россия якобы планирует "атаки" с территории Белоруссии."Подобные заявления – не что иное, как попытка такого дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности", – сказал официальный представитель Кремля журналистам. И добавил, что Белоруссия является союзником России, но в первую очередь это суверенное государство.Песков обратил внимание на непрекращающиеся беспилотные удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры в разных российских городах и населенных пунктах, подчеркнув, что эти атаки совершаются на фоне новых заявлений президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Он также указал, что Москва рассчитывает на продолжение посреднических усилий в украинском урегулировании.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям, а только по военным объектам и предприятиям, действующим в интересах ВСУ.

