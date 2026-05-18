У берегов Крыма начали исследовать затонувший пароход "Ростов" - РИА Новости Крым, 18.05.2026
У берегов Крыма начали исследовать затонувший пароход "Ростов"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. У берегов Крыма стартовала подводная экспедиция по исследованию затонувшего парохода "Ростов", специалисты уже провели первое обследование судна. Об этом сообщает пресс-служба санатория "Форос"Проект реализуется санаторием "Форос" совместно с Севастопольским городским отделением Русского географического общества. В рамках исследований планируется создание цифровой 3D-модели парохода, работа с архивами и дальнейшее изучение истории судна и его экипажа.Материалы экспедиции станут основой для выставок, научных публикаций и образовательных проектов.Пароход "Ростов" затонул у берегов Фороса 15 апреля 1918 года. Судно совершало рейс Алушта – Севастополь и было атаковано немецкой подлодкой UC-23. В настоящий момент "Ростов" покоится недалеко от берега на глубине 8-12 метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
© Санаторий "Форос"У берегов Фороса стартовала подводная экспедиция по исследованию затонувшего парохода "Ростов"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. У берегов Крыма стартовала подводная экспедиция по исследованию затонувшего парохода "Ростов", специалисты уже провели первое обследование судна. Об этом сообщает пресс-служба санатория "Форос"
"У берегов Фороса стартовала подводная экспедиция по исследованию затонувшего парохода "Ростов". Первые погружения уже состоялись: специалисты обследовали судно, провели фото- и видеосъемку и зафиксировали текущее состояние объекта", – говорится в сообщении.
© Санаторий "Форос"У берегов Фороса стартовала подводная экспедиция по исследованию затонувшего парохода "Ростов"
У берегов Фороса стартовала подводная экспедиция по исследованию затонувшего парохода Ростов
© Санаторий "Форос"
У берегов Фороса стартовала подводная экспедиция по исследованию затонувшего парохода "Ростов"
Проект реализуется санаторием "Форос" совместно с Севастопольским городским отделением Русского географического общества. В рамках исследований планируется создание цифровой 3D-модели парохода, работа с архивами и дальнейшее изучение истории судна и его экипажа.
Материалы экспедиции станут основой для выставок, научных публикаций и образовательных проектов.
Пароход "Ростов" затонул у берегов Фороса 15 апреля 1918 года. Судно совершало рейс Алушта – Севастополь и было атаковано немецкой подлодкой UC-23. В настоящий момент "Ростов" покоится недалеко от берега на глубине 8-12 метров.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
