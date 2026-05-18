https://crimea.ria.ru/20260518/u-beregov-kryma-nachali-issledovat-zatonuvshiy-parokhod-rostov-1156114266.html

У берегов Крыма начали исследовать затонувший пароход "Ростов"

У берегов Крыма начали исследовать затонувший пароход "Ростов" - РИА Новости Крым, 18.05.2026

У берегов Крыма начали исследовать затонувший пароход "Ростов"

У берегов Крыма стартовала подводная экспедиция по исследованию затонувшего парохода "Ростов", специалисты уже провели первое обследование судна. Об этом... РИА Новости Крым, 18.05.2026

2026-05-18T20:11

2026-05-18T20:11

2026-05-18T20:11

новости крыма

форос

крым

рго (русское географическое общество)

севастополь

новости севастополя

подводные экспедиции у берегов крыма

исследования

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/12/1156113561_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8d24807172aae18d99497d7b42349ea3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. У берегов Крыма стартовала подводная экспедиция по исследованию затонувшего парохода "Ростов", специалисты уже провели первое обследование судна. Об этом сообщает пресс-служба санатория "Форос"Проект реализуется санаторием "Форос" совместно с Севастопольским городским отделением Русского географического общества. В рамках исследований планируется создание цифровой 3D-модели парохода, работа с архивами и дальнейшее изучение истории судна и его экипажа.Материалы экспедиции станут основой для выставок, научных публикаций и образовательных проектов.Пароход "Ростов" затонул у берегов Фороса 15 апреля 1918 года. Судно совершало рейс Алушта – Севастополь и было атаковано немецкой подлодкой UC-23. В настоящий момент "Ростов" покоится недалеко от берега на глубине 8-12 метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

форос

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, форос, крым, рго (русское географическое общество), севастополь, новости севастополя, подводные экспедиции у берегов крыма, исследования