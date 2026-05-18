https://crimea.ria.ru/20260518/traditsii-i-novye-khity--kuda-edut-krymchane-otdykhat-za-rubezh-1155976021.html

Традиции и новые хиты – куда едут крымчане отдыхать за рубеж

Традиции и новые хиты – куда едут крымчане отдыхать за рубеж - РИА Новости Крым, 18.05.2026

Традиции и новые хиты – куда едут крымчане отдыхать за рубеж

Турпоток из России вырос в первом квартале на 8% по сравнению с 2025 годом, несмотря на геополитические потрясения. Преимущественно наши граждане выбирают для... РИА Новости Крым, 18.05.2026

2026-05-18T08:28

2026-05-18T08:28

2026-05-18T08:28

туризм

крым

китай

вьетнам

турция

египет

оаэ

саудовская аравия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0e/1156023865_0:0:3184:1791_1920x0_80_0_0_b290dc6ca5064c82c7aceb0313b139a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Турпоток из России вырос в первом квартале на 8% по сравнению с 2025 годом, несмотря на геополитические потрясения. Преимущественно наши граждане выбирают для отдыха страны Азии, причем намечаются новые хиты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала учредитель одного из туроператоров Кристина Загуменная.Почетное третье место у КитаяПо словам Загуменной, несмотря на разного рода геополитические потрясения, россияне, в том числе крымчане, продолжают путешествовать за рубеж.Из-за конфликта вокруг Ирана российские туристы пока потеряли на какой-то период Ближний Восток, но при этом переориентировались на другие направления, и прирост там достаточно большой, добавила она. "Конечно, это касается Азии. И Китай... по продажам и турпотоку занял свое коронное третье место", – сказала Загуменная.По ее словам, связано это с тем, что россияне интересуются не только экскурсиями в Китае, но и рассматривают пляжный отдых, например на острове Хайнань, и бизнес-туры. За две недели экскурсионного тура в КНР можно проехать по всей стране за 190–200 тысяч рублей с тремя железнодорожными переездами, международными перелетами, входными билетами и двухразовым питанием, привела пример собеседница.Она отметила, что крымчане очень любят Китай" потому что те, кто любит путешествовать, уже видели много, и теперь им хочется увидеть другую культуру, питание и религию. "Поэтому, конечно, нас туда тянет. Хочется удивиться и вот этот вау-эффект увидеть", – заметила специалист.Пока без альтернативНа втором месте по популярности у российских туристов, в том числе крымских, по ее словам, остается Турция, несмотря на то, что цены там очень выросли за последнее время.При отсутствии конкуренции стоимость туров в Турцию с отдыхом в хороших отелях повышается из года в год, но и здесь есть альтернативы, добавила она."Например, если есть непритязательные туристы или им нужно долететь и потом ездить самостоятельно на экскурсии, то вот буквально вчера я смотрела самую простую "тройку" (отель три звезды – ред.) на начало июня, и по стоимости это 25–30 тысяч с перелетом и с завтраками. То есть в сторону Анталийского побережья и с трансферами", – сказала гостья эфира.А вот цены на входные билеты в основные достопримечательности, например, в Стамбуле, стартуют, по ее словам, от 30-40 евро, что уже может вызвать трудности, отметила она.Зато, в отличие от того же Китая, не будет трудностей в Турции с коммуникацией – местные, как правило, знают не только английский, на котором разговаривают многие россияне, но и русский, добавила представитель туроператора. "Поэтому пока наш турист все равно едет в Турцию и любит ее: близко и понятно", – сказала собеседница.Первое же место и сегодня остается за Египтом, хотя интерес к нему начинает падать из-за отсутствия чего-то нового, а сервис там заметно ниже турецкого, сказала Загуменная.Крымчане в восторгеС точки зрения побывать на Красном море в отличных условиях для отдыха альтернативой Объединенным Арабским Эмиратам, куда туры пока недоступны из-за конфликта вокруг Ирана, обещает стать Саудовская Аравия (СА), куда с 11 мая граждане РФ могут въехать без виз и остаться на срок до 90 дней, отметила Загуменная.Однако пока большого интереса российский турист к СА не проявляет. Причина преимущественно в том, что эта страна нам еще не очень знакома и нет четкого понимания, как там относятся к туристам, сказала собеседница.Но хотя число крымчан, посещавших Саудовскую Аравию, сегодня можно посчитать на пальцах, вернулись оттуда они в восторге, сказала Загуменная. "Им очень нравится. Нас ждут. Качество и уровень сервиса великолепный. Качество отелей тоже прекрасное. Все в восторге", – поделилась гостья эфира.Новый хитА вот новым хитом, по словам Загуменной, уже в следующем году обещает стать Вьетнам, который может даже затмить многим знакомый Таиланд, ставший теперь, к тому же, заметно дороже."Пресытились Таиландом. Многие там уже бывали, а хочется чего-то нового. Вьетнам мало кто видел, а стоимость питания, хорошего и разнообразного, и экскурсий там ниже. Чартерных перелетов и регулярных рейсов было мало, но появились прямые рейсы – до этого были транзиты. То есть Вьетнам еще свою потребность к путешествиям не заполнил", – рассказала специалист.К тому же с этого года Вьетнам открывает у себя новые регионы для путешествий. Так, если раньше это были Нячанг и Фантьет, то сейчас открывают прямые перелеты на остров Фукуок и поставили чартеры на Дананг – это там, где Золотой мост, популярный экскурсионный объект, рассказала Загуменная.И еще что немаловажно – во Вьетнаме россиянам, крымчанам безопасно, добавила она. "И они (вьетнамцы – ред.) направлены к нам, к России, они нас любят. Поэтому в следующем году это будет у нас хит. И, я думаю, что, может быть, он заменит Таиланд", – поделилась ожиданиями эксперт.На свой страх и рискЗагуменная обратила внимание на то, что 20 апреля Росавиация открыла рейсы и на Ближний Восток, так что россияне теперь могут летать в те же Эмираты или Катар. Но не с туристическими целями, а значит, туров туда пока быть не может, подчеркнула представитель туроператора."Путешествия за рубеж – это ведь не только туризм. А Минэкономразвития не разрешало еще туристам вылетать в Эмираты. То есть что касается чартера или формирования турпродукта на регулярных рейсах, то на сегодняшний день они запрещены. Поэтому лететь туда могут россияне как самостоятельные туристы, но на свой страх и риск", – объяснила специалист.Учитывая нынешнюю обстановку на Ближнем Востоке и ограничения, транзиты в рамках официальных туров не могут проходить даже через Катар и ОАЭ, отметила она.Израиль сегодня повторяет ту же картину, что и Ближний Восток, и пока закрыт для массового российского туриста – лететь официально в эту страну нельзя в турпродукте, предупредила Загуменная.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские отели в топе: куда едут россияне и сколько стоят номераКакие регионы России популярны у крымчанПляжи Анапы засыпали новым песком

https://crimea.ria.ru/20260503/domik-v-lesu-sredi-dikikh-zhivotnykh-i-ekskursii-nochyu-chem-udivyat-turistov-v-krymu-1155706664.html

крым

китай

вьетнам

турция

египет

оаэ

саудовская аравия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, крым, китай, вьетнам, турция, египет, оаэ , саудовская аравия