Традиции и новые хиты – куда едут крымчане отдыхать за рубеж
Турпоток из России вырос в первом квартале на 8% по сравнению с 2025 годом, несмотря на геополитические потрясения. Преимущественно наши граждане выбирают для... РИА Новости Крым, 18.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым.
Турпоток из России вырос в первом квартале на 8% по сравнению с 2025 годом, несмотря на геополитические потрясения. Преимущественно наши граждане выбирают для отдыха страны Азии, причем намечаются новые хиты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала учредитель одного из туроператоров Кристина Загуменная.
Почетное третье место у Китая
По словам Загуменной, несмотря на разного рода геополитические потрясения, россияне, в том числе крымчане, продолжают путешествовать за рубеж.
"Наши аэропорты – Краснодар, Минводы, Сочи – работают. И несмотря на разные ситуации – это и Куба, и Ближний Восток, – если анализировать статистику, данные по первому кварталу, то мы видим, что по отношению к 2025 году у нас прирост на 8% (выездного туризма). То есть если в прошлом году за этот квартал было порядка пяти с чем-то миллионов (туристов), то в этом году около шести. Это общероссийская статистика", – поделилась спикер.
Из-за конфликта вокруг Ирана российские туристы пока потеряли на какой-то период Ближний Восток, но при этом переориентировались на другие направления, и прирост там достаточно большой, добавила она. "Конечно, это касается Азии. И Китай... по продажам и турпотоку занял свое коронное третье место", – сказала Загуменная.
По ее словам, связано это с тем, что россияне интересуются не только экскурсиями в Китае, но и рассматривают пляжный отдых, например на острове Хайнань, и бизнес-туры. За две недели экскурсионного тура в КНР можно проехать по всей стране за 190–200 тысяч рублей с тремя железнодорожными переездами, международными перелетами, входными билетами и двухразовым питанием, привела пример собеседница.
"А если это пляжные (направления в КНР), то это 80–100 тысяч на человека с завтраками и международными перелетами. У китайских авиакомпаний хорошие цены. Например, это 30-40 тысяч рублей туда и обратно. Некоторые страны СНГ имеют такую же стоимость перелета, как стоимость в Китай", – добавила собеседница.
Она отметила, что крымчане очень любят Китай" потому что те, кто любит путешествовать, уже видели много, и теперь им хочется увидеть другую культуру, питание и религию. "Поэтому, конечно, нас туда тянет. Хочется удивиться и вот этот вау-эффект увидеть", – заметила специалист.
Пока без альтернатив
На втором месте по популярности у российских туристов, в том числе крымских, по ее словам, остается Турция, несмотря на то, что цены там очень выросли за последнее время.
"Если мы будем рассматривать конкретно для крымчан, то направлений, которые могут быть семейными и с удобной логистикой из наших аэропортов, пока немного. И если говорить про пляжный район и с питанием "все включено", то летом у нас это Турция", – сказала эксперт.
При отсутствии конкуренции стоимость туров в Турцию с отдыхом в хороших отелях повышается из года в год, но и здесь есть альтернативы, добавила она.
"Например, если есть непритязательные туристы или им нужно долететь и потом ездить самостоятельно на экскурсии, то вот буквально вчера я смотрела самую простую "тройку" (отель три звезды – ред.) на начало июня, и по стоимости это 25–30 тысяч с перелетом и с завтраками. То есть в сторону Анталийского побережья и с трансферами", – сказала гостья эфира.
А вот цены на входные билеты в основные достопримечательности, например, в Стамбуле, стартуют, по ее словам, от 30-40 евро, что уже может вызвать трудности, отметила она.
Зато, в отличие от того же Китая, не будет трудностей в Турции с коммуникацией – местные, как правило, знают не только английский, на котором разговаривают многие россияне, но и русский, добавила представитель туроператора. "Поэтому пока наш турист все равно едет в Турцию и любит ее: близко и понятно", – сказала собеседница.
Первое же место и сегодня остается за Египтом, хотя интерес к нему начинает падать из-за отсутствия чего-то нового, а сервис там заметно ниже турецкого, сказала Загуменная.
"Пока Египет номер один... Египет для тех, кто хочет детям показать Луксор или Каир. Кто-то ездил на музыкальные фестивали в Каир. Если говорить по сервису, он ниже (чем в Турции – ред.). Отели хорошего уровня можно пересчитать по пальцам, сказала Загуменная. – Ну и Красное море – это одна из достопримечательностей", – добавила спикер.
Крымчане в восторге
С точки зрения побывать на Красном море в отличных условиях для отдыха альтернативой Объединенным Арабским Эмиратам, куда туры пока недоступны из-за конфликта вокруг Ирана, обещает стать Саудовская Аравия (СА), куда с 11 мая граждане РФ могут въехать без виз и остаться на срок до 90 дней, отметила Загуменная.
Однако пока большого интереса российский турист к СА не проявляет. Причина преимущественно в том, что эта страна нам еще не очень знакома и нет четкого понимания, как там относятся к туристам, сказала собеседница.
"То есть как можно одеться, демократическая страна или нет. Пока в Саудовской Аравии какой-то небольшой барьер присутствует... Мы разговаривали с многими туристами – не все готовы. Точечно это вариант для тех, которые часто путешествуют и хотят увидеть что-то новое. Саудовская Аравия станет прекрасной альтернативой, но пока не заменой (ОАЭ – ред.)", – прокомментировала эксперт.
Но хотя число крымчан, посещавших Саудовскую Аравию, сегодня можно посчитать на пальцах, вернулись оттуда они в восторге, сказала Загуменная. "Им очень нравится. Нас ждут. Качество и уровень сервиса великолепный. Качество отелей тоже прекрасное. Все в восторге", – поделилась гостья эфира.
Новый хит
А вот новым хитом, по словам Загуменной, уже в следующем году обещает стать Вьетнам, который может даже затмить многим знакомый Таиланд, ставший теперь, к тому же, заметно дороже.
"Пресытились Таиландом. Многие там уже бывали, а хочется чего-то нового. Вьетнам мало кто видел, а стоимость питания, хорошего и разнообразного, и экскурсий там ниже. Чартерных перелетов и регулярных рейсов было мало, но появились прямые рейсы – до этого были транзиты. То есть Вьетнам еще свою потребность к путешествиям не заполнил", – рассказала специалист.
К тому же с этого года Вьетнам открывает у себя новые регионы для путешествий. Так, если раньше это были Нячанг и Фантьет, то сейчас открывают прямые перелеты на остров Фукуок и поставили чартеры на Дананг – это там, где Золотой мост, популярный экскурсионный объект, рассказала Загуменная.
"И самая интересная и приятная новость для крымчан. Если раньше у нас был из Минвод и Сочи Таиланд, Пхукет, то сейчас с 23 мая поставили Вьетнам для Крыма. Это здорово. И цена на человека при двухместном размещении на первый рейс – 80 тысяч на 12 ночей, с завтраками и перелетами", – рассказала гостья эфира.
И еще что немаловажно – во Вьетнаме россиянам, крымчанам безопасно, добавила она. "И они (вьетнамцы – ред.) направлены к нам, к России, они нас любят. Поэтому в следующем году это будет у нас хит. И, я думаю, что, может быть, он заменит Таиланд", – поделилась ожиданиями эксперт.
На свой страх и риск
Загуменная обратила внимание на то, что 20 апреля Росавиация открыла рейсы и на Ближний Восток, так что россияне теперь могут летать в те же Эмираты или Катар. Но не с туристическими целями, а значит, туров туда пока быть не может, подчеркнула представитель туроператора.
"Путешествия за рубеж – это ведь не только туризм. А Минэкономразвития не разрешало еще туристам вылетать в Эмираты. То есть что касается чартера или формирования турпродукта на регулярных рейсах, то на сегодняшний день они запрещены. Поэтому лететь туда могут россияне как самостоятельные туристы, но на свой страх и риск", – объяснила специалист.
Учитывая нынешнюю обстановку на Ближнем Востоке и ограничения, транзиты в рамках официальных туров не могут проходить даже через Катар и ОАЭ, отметила она.
"Многие хотят лететь через эти хабы в Азию. Но по факту это тоже официально этого делать нельзя: пока небезопасно. Лучше через Китай, транзитом через китайские города в другие страны Азии или другие направления рассматривать", – советует эксперт.
Израиль сегодня повторяет ту же картину, что и Ближний Восток, и пока закрыт для массового российского туриста – лететь официально в эту страну нельзя в турпродукте, предупредила Загуменная.
