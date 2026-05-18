Тема депортации народов Крыма не подлежит политизации – эксперт

2026-05-18T17:30
2026-05-18T17:58
17:30 18.05.2026 (обновлено: 17:58 18.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Тема депортации народов Крыма не подлежит политизации, эта трагедия не должна повториться. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политический эксперт, член Общественной палаты РК Заур Смирнов.
"Мы сегодня вспоминаем и почитаем память жертв депортации народов Крыма. Армяне, болгары, греки, немцы, крымские татары, итальянцы были депортированы в 40-х годах, незаконно выселены из Крыма по надуманным обвинениям. Наибольшая часть из числа депортированных — это крымские татары, народ, и сегодня проживающий в Крыму", - отметил он.
Сейчас, по его словам, все государственные программы, функционирующие в стране, не разделяют народы по национальному признаку. Все народы, подвергшиеся депортации, попали под действие указа о реабилитации в 2014 году.
"Во время пребывания Крыма в составе Украины, как мы помним, тема депортации, и сам день 18 мая, всегда вызывали тревогу у крымчан. Это был день, когда вместо почитания памяти ушедших и незаконно выселенных народов в Крыму нарастало сопротивление между политическими силами, нагнеталась обстановка в межнациональных, межконфессиональных отношениях", - вспоминает Заур Смирнов.
За весь период "украинского" Крыма власти Киева не приняли ни одного законодательного правового акта, который был бы направлен на реабилитацию депортированных народов, добавил спикер.
"Теперь мы понимаем, почему велась такая политика - чтобы держать постоянно в угнетенном, в обиженном состоянии целый народ, несколько сот тысяч человек, спекулируя темой депортации, спекулируя на боли, на трауре. Сталкивать этот народ с иным населением, в целом - с крымчанами, для того, чтобы ситуация в Крыму постоянно позволяла говорить о нестабильности в отношениях, позволяла применять те или иные политические инструменты", - пояснил эксперт.
Указ Путина о реабилитации депортированных народов Крыма стал мощным импульсом для развития межнациональных отношений в республике, считает Смирнов. В российском Крыму, подчеркнул он, все народы живут в мире и согласии, нет никакой межнациональной напряженности.
"Сегодня в нашем обществе отсутствуют какие-либо противоречия. Это не пафосные слова, это реальная картина. Мы видим, что Крым кардинально поменялся с точки зрения межнациональных отношений, межконфессионального согласия. И все, что мы говорим сегодня о депортации, никоим образом не вызывает отторжения или настороженности. Это и есть нормальные человеческие отношения, которые от сердца к сердцу передаются той болью, когда люди сочувствуют, сопереживают, и действительно желают друг другу мира, добра и счастья", - подчеркнул гость эфира.
