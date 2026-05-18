https://crimea.ria.ru/20260518/stalnoy-gigant-140-let-nazad-spuschen-na-vodu-russkiy-bronenosets-chesma-1156105123.html

Стальной гигант: 140 лет назад спущен на воду русский броненосец "Чесма"

Стальной гигант: 140 лет назад спущен на воду русский броненосец "Чесма" - РИА Новости Крым, 18.05.2026

Стальной гигант: 140 лет назад спущен на воду русский броненосец "Чесма"

140 лет назад на Севастопольской верфи был спущен на воду первый русский стальной броненосец "Чесма" – на тот момент один из мощнейших боевых кораблей в мире... РИА Новости Крым, 18.05.2026

2026-05-18T17:46

2026-05-18T17:46

2026-05-18T17:46

инфографика

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

россия

история

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111726/29/1117262971_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_93f8eef47e1376a451a327cb73de1035.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. 140 лет назад на Севастопольской верфи был спущен на воду первый русский стальной броненосец "Чесма" – на тот момент один из мощнейших боевых кораблей в мире. Событие знаменовало возрождение российского Черноморского флота, обладать которым России было запрещено по итогам Крымской войны.Добившись в 1871 году отмены пункта Парижского мирного договора о запрете иметь флот на Черном море, Петербург приступил к постепенному возрождению своих военно-морских сил. На море наступила эпоха броненосцев, но для строительства больших и мощных кораблей практически с нуля требовались огромные средства. Лишь в 1882 году император Александр III утвердил масштабную 20-летнюю программу строительства военного флота. Согласно этой программе, планировалось построить 217 военных кораблей, в том числе 26 броненосцев, 32 крейсера, 28 канонерских лодок, 131 миноносец.Броненосец "Чесма" – один из четырех новых броненосцев типа "Екатерина II" – был заложен в 1883 году в Севастополе на судоверфи Российского общества пароходства и торговли. Свое имя он получил в честь сокрушительной победы русского флота над турками в Чесменском сражении 7 июля 1770 года.Корабль имел длину 103 метра, ширину 21 метр и осадку около 9 метров. Водоизмещение "Чесмы" при полной загрузке составило 11 579 тонн, что на 1200 тонн больше проектного водоизмещения.Броненосец был вооружен шестью 305-миллиметровыми орудиями, семью 152-миллиметровыми орудиями, 12 вспомогательными орудиями более мелкого калибра, а также семью торпедными аппаратами.По ватерлинии корабль защищался сталежелезной броней шириной 2,44 метра, из них 1,52 метра – ниже ватерлинии. Броня каземата состояла из двух поясов – нижнего шириной 2,6 метра и верхнего 2,9 метра.Первый год службы выявил необходимость укрепления обшивки под лапами кронштейнов, усиления форсированной тяги котлов, добавочного крепления палубы под носовыми барбетными установками. Артиллерийские испытания выявили ряд недостатков, основным из которых было ограничение сектора стрельбы на нос и корму из-за слабости креплений верхней палубы. Все эти работы завершились только в 1892 году.Броненосец "Чесма" стал гордостью Черноморского флота, однако полностью до конца исправить все недостатки так и не получилось. В частности, при стрельбе мощных орудий настил палубы броненосца просто крошился.Корабль "Чесма" прослужил на море до 1907 года, затем был разоружен и сдан на консервацию. В 1912 году его списали и превратили в так называемое "Исключенное судно №4". На нем проверяли качество брони новых дредноутов для Балтийского флота. Также его использовали в качестве мишени для артиллерийских стрельб. Корпус расстрелянного броненосца до сих пор покоится в море недалеко от Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, россия, история, инфографика