Рейтинг@Mail.ru
Стальной гигант: 140 лет назад спущен на воду русский броненосец "Чесма" - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260518/stalnoy-gigant-140-let-nazad-spuschen-na-vodu-russkiy-bronenosets-chesma-1156105123.html
Стальной гигант: 140 лет назад спущен на воду русский броненосец "Чесма"
Стальной гигант: 140 лет назад спущен на воду русский броненосец "Чесма" - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Стальной гигант: 140 лет назад спущен на воду русский броненосец "Чесма"
140 лет назад на Севастопольской верфи был спущен на воду первый русский стальной броненосец "Чесма" – на тот момент один из мощнейших боевых кораблей в мире... РИА Новости Крым, 18.05.2026
2026-05-18T17:46
2026-05-18T17:46
инфографика
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
россия
история
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111726/29/1117262971_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_93f8eef47e1376a451a327cb73de1035.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. 140 лет назад на Севастопольской верфи был спущен на воду первый русский стальной броненосец "Чесма" – на тот момент один из мощнейших боевых кораблей в мире. Событие знаменовало возрождение российского Черноморского флота, обладать которым России было запрещено по итогам Крымской войны.Добившись в 1871 году отмены пункта Парижского мирного договора о запрете иметь флот на Черном море, Петербург приступил к постепенному возрождению своих военно-морских сил. На море наступила эпоха броненосцев, но для строительства больших и мощных кораблей практически с нуля требовались огромные средства. Лишь в 1882 году император Александр III утвердил масштабную 20-летнюю программу строительства военного флота. Согласно этой программе, планировалось построить 217 военных кораблей, в том числе 26 броненосцев, 32 крейсера, 28 канонерских лодок, 131 миноносец.Броненосец "Чесма" – один из четырех новых броненосцев типа "Екатерина II" – был заложен в 1883 году в Севастополе на судоверфи Российского общества пароходства и торговли. Свое имя он получил в честь сокрушительной победы русского флота над турками в Чесменском сражении 7 июля 1770 года.Корабль имел длину 103 метра, ширину 21 метр и осадку около 9 метров. Водоизмещение "Чесмы" при полной загрузке составило 11 579 тонн, что на 1200 тонн больше проектного водоизмещения.Броненосец был вооружен шестью 305-миллиметровыми орудиями, семью 152-миллиметровыми орудиями, 12 вспомогательными орудиями более мелкого калибра, а также семью торпедными аппаратами.По ватерлинии корабль защищался сталежелезной броней шириной 2,44 метра, из них 1,52 метра – ниже ватерлинии. Броня каземата состояла из двух поясов – нижнего шириной 2,6 метра и верхнего 2,9 метра.Первый год службы выявил необходимость укрепления обшивки под лапами кронштейнов, усиления форсированной тяги котлов, добавочного крепления палубы под носовыми барбетными установками. Артиллерийские испытания выявили ряд недостатков, основным из которых было ограничение сектора стрельбы на нос и корму из-за слабости креплений верхней палубы. Все эти работы завершились только в 1892 году.Броненосец "Чесма" стал гордостью Черноморского флота, однако полностью до конца исправить все недостатки так и не получилось. В частности, при стрельбе мощных орудий настил палубы броненосца просто крошился.Корабль "Чесма" прослужил на море до 1907 года, затем был разоружен и сдан на консервацию. В 1912 году его списали и превратили в так называемое "Исключенное судно №4". На нем проверяли качество брони новых дредноутов для Балтийского флота. Также его использовали в качестве мишени для артиллерийских стрельб. Корпус расстрелянного броненосца до сих пор покоится в море недалеко от Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111726/29/1117262971_355:0:3086:2048_1920x0_80_0_0_271ec4a4de27640ee3116ca73a69826b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, россия, история, инфографика
Стальной гигант: 140 лет назад спущен на воду русский броненосец "Чесма"

140 лет назад был спущен на воду первый русский стальной броненосец "Чесма"

17:46 18.05.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. 140 лет назад на Севастопольской верфи был спущен на воду первый русский стальной броненосец "Чесма" – на тот момент один из мощнейших боевых кораблей в мире. Событие знаменовало возрождение российского Черноморского флота, обладать которым России было запрещено по итогам Крымской войны.
Первый русский стальной броненосец Чесма – инфографикаПервый русский стальной броненосец Чесма – инфографика
Добившись в 1871 году отмены пункта Парижского мирного договора о запрете иметь флот на Черном море, Петербург приступил к постепенному возрождению своих военно-морских сил. На море наступила эпоха броненосцев, но для строительства больших и мощных кораблей практически с нуля требовались огромные средства. Лишь в 1882 году император Александр III утвердил масштабную 20-летнюю программу строительства военного флота. Согласно этой программе, планировалось построить 217 военных кораблей, в том числе 26 броненосцев, 32 крейсера, 28 канонерских лодок, 131 миноносец.
Броненосец "Чесма" – один из четырех новых броненосцев типа "Екатерина II" – был заложен в 1883 году в Севастополе на судоверфи Российского общества пароходства и торговли. Свое имя он получил в честь сокрушительной победы русского флота над турками в Чесменском сражении 7 июля 1770 года.
Корабль имел длину 103 метра, ширину 21 метр и осадку около 9 метров. Водоизмещение "Чесмы" при полной загрузке составило 11 579 тонн, что на 1200 тонн больше проектного водоизмещения.
Броненосец был вооружен шестью 305-миллиметровыми орудиями, семью 152-миллиметровыми орудиями, 12 вспомогательными орудиями более мелкого калибра, а также семью торпедными аппаратами.
По ватерлинии корабль защищался сталежелезной броней шириной 2,44 метра, из них 1,52 метра – ниже ватерлинии. Броня каземата состояла из двух поясов – нижнего шириной 2,6 метра и верхнего 2,9 метра.
Первый год службы выявил необходимость укрепления обшивки под лапами кронштейнов, усиления форсированной тяги котлов, добавочного крепления палубы под носовыми барбетными установками. Артиллерийские испытания выявили ряд недостатков, основным из которых было ограничение сектора стрельбы на нос и корму из-за слабости креплений верхней палубы. Все эти работы завершились только в 1892 году.
Броненосец "Чесма" стал гордостью Черноморского флота, однако полностью до конца исправить все недостатки так и не получилось. В частности, при стрельбе мощных орудий настил палубы броненосца просто крошился.
Корабль "Чесма" прослужил на море до 1907 года, затем был разоружен и сдан на консервацию. В 1912 году его списали и превратили в так называемое "Исключенное судно №4". На нем проверяли качество брони новых дредноутов для Балтийского флота. Также его использовали в качестве мишени для артиллерийских стрельб. Корпус расстрелянного броненосца до сих пор покоится в море недалеко от Севастополя.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИнфографикаЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Армия и флотРоссияИстория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:55С трассы "Таврида" вылетел и перевернулся BMW – пострадали трое
19:45Вашингтон продлил лицензию на морские поставки российской нефти
19:26Два масштабных проекта представят на открытии галереи искусств в Севастополе
19:10Онищенко оценил возможности создания этнического биооружия
18:52ВСУ бьют по побережью Запорожской области: водителей просят воздержаться от поездок
18:28После остановки движения на Крымском мосту все поезда "Таврия" прибыли на полуостров
18:10Крымский мост сейчас: обстановка на объекте
17:59Двое 5-летних детей ушли с территории детсада
17:55ВСУ ударили по автобусу в ЛНР – погибла девушка
17:46Стальной гигант: 140 лет назад спущен на воду русский броненосец "Чесма"
17:30Тема депортации народов Крыма не подлежит политизации – эксперт
17:18Аксенов и Балицкий обсудили общие задачи Крыма и Запорожской области
17:08Делегация из Пакистана второй раз посещает Крым
16:52Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные перевозчика
16:40Грозовые ливни надвигаются на Кубань - экстренное штормовое предупреждение
16:28По-дружески и откровенно: какие темы Путин и Си Цзиньпин обсудят в Пекине
16:14В приоритете соцрасходы: в Севастополе обсудили исполнение бюджета
15:56Курс доллара упал ниже 72 рублей
15:37Способны причинить значительные разрушения: два крупных астероида приближаются к Земле
15:26Самые известные музеи Крыма – инфографика
Лента новостейМолния