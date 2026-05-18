США подготовили список целей для ударов по Ирану

В США подготовили список целей для ударов по Ирану на случай, если американский президент Дональд Трамп отдаст приказ возобновить атаки на страну. Об этом...

2026-05-18T06:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В США подготовили список целей для ударов по Ирану на случай, если американский президент Дональд Трамп отдаст приказ возобновить атаки на страну. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.Уточняется, что в качестве целей рассматриваются объекты энергетики Ирана и инфраструктуры.По информации телеканала, в воскресенье Трамп после возвращения из Китая обсудил дальнейшие шаги в отношении Тегерана с высокопоставленными членами своей администрации. Во встрече участвовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.В начале недели Трамп, как ожидается, снова встретится со своей командой по нацбезопасности.Тегеран ранее передал Вашингтону план по урегулированию конфликта из 14 пунктов. Среди основных требований Тегерана – выплата репараций, гарантии, что военная агрессия не повторится, уход американских вооруженных сил с "иранской периферии", прекращение блокады Ормузского пролива и создание "нового механизма" судоходства в нем, разморозка иранских активов за рубежом и снятие антииранских санкций. Иранская газета Tehran Times сообщила, что США отказались от предложения Ирана.США выдвинули предложение из пяти пунктов в ответ на мирную инициативу для Ирана. Среди них: отказ от выплат любого рода репараций и компенсаций со стороны США, вывоз из Ирана и передача США 400 килограмм урана, продолжение деятельности только одного из ядерных объектов Ирана, отказ от разморозки даже 25% заблокированных иранских активов, остановка боевых действий повсеместно зависит от окончания переговоров.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляционный шок: США накроет масштабный кризис из-за взлета цен и лавины банкротствСША хотят контролировать транзит газа из России и нефть - ЛавровНовый виток эскалации вокруг Ирана однозначно будет – мнение

