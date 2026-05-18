Способны причинить значительные разрушения: два крупных астероида приближаются к Земле - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Способны причинить значительные разрушения: два крупных астероида приближаются к Земле
Сразу два крупных астероида приближаются к Земле. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, астероиды сравнимы РИА Новости Крым, 18.05.2026
15:37 18.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Сразу два крупных астероида приближаются к Земле. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, астероиды сравнимы по размеры с самым крупным столкнувшимся с планетой в XXI веке небесным телом – Челябинским метеоритом.
"Довольно редкое событие – пролет в непосредственных окрестностях Земли сразу двух крупных астероидов – произойдет сегодня. Камни с названиями 2026 JH2 и 2026 KB открыты всего за несколько дней до сближения с планетой – 10 и 13 мая, что лишний раз показывает, насколько внезапно из космического пространства может вынырнуть крупный объект, способный причинить значительные разрушения", – сообщают ученые.
Размеры астероидов схожи и составляют около 20 метров, что делает их почти полными "близнецами" Челябинского метеорита, упавшего на Землю 15 февраля 2013 года, подчеркивают в Лаборатории.
При этом камень 2026 KB разминется с планетой примерно на 230 тысяч километров – максимальное сближение произойдет сегодня в 18:15 по московскому времени. Астероид 2026 JH2 пройдет мимо Земли во вторник ровно в 01:00 по московскому времени на расстоянии около 91 тысячи километров. Опасности для Земли оба тела не представляют.

"Второй, более близкий астероид, теоретически можно увидеть с Земли в полупрофессиональные инструменты (его звездная величина составляет около +12, что достаточно для таких наблюдений). Тем не менее из-за очень быстрого движения тела по небу поймать астероид в объектив – непростая задача, требующая подготовки и четкого понимания, в какой момент и куда смотреть.

В начале марта жители Черноморского побережья могли наблюдать разрушение небольшого метеорита диаметром до полуметра в 100 километрах от Крымского моста. Метеорит не был связан ни с каким известным крупным метеорным потоком и являлся случайно встретившимся с Землей небольшим камнем.
