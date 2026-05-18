Способны причинить значительные разрушения: два крупных астероида приближаются к Земле

2026-05-18T15:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Сразу два крупных астероида приближаются к Земле. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, астероиды сравнимы по размеры с самым крупным столкнувшимся с планетой в XXI веке небесным телом – Челябинским метеоритом.Размеры астероидов схожи и составляют около 20 метров, что делает их почти полными "близнецами" Челябинского метеорита, упавшего на Землю 15 февраля 2013 года, подчеркивают в Лаборатории.При этом камень 2026 KB разминется с планетой примерно на 230 тысяч километров – максимальное сближение произойдет сегодня в 18:15 по московскому времени. Астероид 2026 JH2 пройдет мимо Земли во вторник ровно в 01:00 по московскому времени на расстоянии около 91 тысячи километров. Опасности для Земли оба тела не представляют.В начале марта жители Черноморского побережья могли наблюдать разрушение небольшого метеорита диаметром до полуметра в 100 километрах от Крымского моста. Метеорит не был связан ни с каким известным крупным метеорным потоком и являлся случайно встретившимся с Землей небольшим камнем.

