Сезон клещей в Крыму: сколько укусов зафиксировано и как себя защитить

2026-05-18T11:58

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Число обращений по поводу укусов клещей в Крыму и Севастополе снизилось по сравнению с прошлым годом и составляет 555 случаев, при этом заболеваемость иксодовым клещевым боррелиозом немного выросла. Об этом РИА Новости Крым сообщила главный специалист-эксперт отела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Лейла Мохова.Ситуация в Крыму и СевастополеПо словам Моховой, в этом году ситуация по клещам на полуострове стабильная и не превышает средних многолетних показателей, однако обращения со стороны жителей и гостей региона традиционно фиксируют."Всего по Крыму и Севастополю обратилось 555 человек. Также на текущую дату зафиксировано девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом", – озвучила статистику Мохова.При этом, по ее словам, на аналогичную дату 2025 года было зафиксировано восемь случаев иксодового клещевого боррелиоза, а в целом обращений по укусам было больше – 724 случая.Для предотвращения угрозы и профилактики появления клещей на полуострове ведется акарицидная обработка, продолжает специалист. Эту работу проводят на всех официальных туристических маршрутах, в популярных местах отдыха на природе, скверах и парках."На сегодня на территории Крыма и Севастополя обработано 1 763 гектара. Эта работа продолжится до октября", – проинформировала собеседник агентства.Как уберечься от клещей"При выходе в лесные, предгорные, горные массивы, парки, скверы – в общем, везде, где есть потенциальная угроза, первым делом необходимо использовать репелленты. Существуют специальные – противоклещевые. Их используют только на одежду и их запах отпугивает клещей", – продолжает эксперт.По ее словам, одежду лучше обработать заранее, чтобы она успела проветриться – это поможет избежать нежелательных реакций на коже. При этом, собираясь в поход, на пикник или просто на прогулку в лесную или парковую зону, одеться лучше в светлое – так клеща легче заметить. Еще одно правило – внимательное самоосматривание, которое следует проводить регулярно, лучше – раз в час.Далее клеща нужно поместить в чистую плотно закрывающуюся емкость – стеклянную или пластиковую, с капелькой воды или слегка смоченной ватой, чтобы клещ не высох, и отнести в лаборатории "Центра гигиены и эпидемиологии", расположенную в Симферополе по Набережной, 67. Или же в любую аккредитованную частную лабораторию.При положительном результате исследования необходимо немедленно обратиться к врачу-инфекционисту.В этом году очень влажная и при этом теплая весна в Крыму создала благоприятные условия для активности иксодовых клещей, каждый из которых потенциально опасен как переносчик заболевания, способного привести к летальному исходу, предупреждал ранее главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Севастополя Сергей Грыга.

