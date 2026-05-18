Севастополь атаковали 64 БПЛА – повреждены 66 домов и десятки авто
При атаке беспилотников ВСУ на Севастополь в ночь на 17 мая повреждены 66 домов и 34 авто. Об этом заявил директор Департамента общественной безопасности города РИА Новости Крым, 18.05.2026
2026-05-18T14:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. При атаке беспилотников ВСУ на Севастополь в ночь на 17 мая повреждены 66 домов и 34 авто. Об этом заявил директор Департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский на заседании правительства Севастополя.Также пострадали 34 автомобиля, автобус и физкультурно-оздоровительный комплекс в Верхнесадовом.Кроме того, при падении обломков БПЛА возникли два пожара. Их оперативно устранили. Всего на номер 112 поступило 13 сообщений о падении обломков, все заявки отработаны.Муниципальные комиссии с воскресенья работают на местах, уже более половины заявок выполнены, заключил Краснокутский.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
