Рейтинг@Mail.ru
Севастополь атаковали 64 БПЛА – повреждены 66 домов и десятки авто - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260518/sevastopol-atakovali-64-bpla--povrezhdeny-66-domov-i-desyatki-avto-1156103021.html
Севастополь атаковали 64 БПЛА – повреждены 66 домов и десятки авто
Севастополь атаковали 64 БПЛА – повреждены 66 домов и десятки авто - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Севастополь атаковали 64 БПЛА – повреждены 66 домов и десятки авто
При атаке беспилотников ВСУ на Севастополь в ночь на 17 мая повреждены 66 домов и 34 авто. Об этом заявил директор Департамента общественной безопасности города РИА Новости Крым, 18.05.2026
2026-05-18T14:54
2026-05-18T14:54
крым
севастополь
атаки всу на крым
новости крыма
новости севастополя
происшествия
правительство севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798639_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6734918d89a6b64a2be3b0512d7daa29.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. При атаке беспилотников ВСУ на Севастополь в ночь на 17 мая повреждены 66 домов и 34 авто. Об этом заявил директор Департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский на заседании правительства Севастополя.Также пострадали 34 автомобиля, автобус и физкультурно-оздоровительный комплекс в Верхнесадовом.Кроме того, при падении обломков БПЛА возникли два пожара. Их оперативно устранили. Всего на номер 112 поступило 13 сообщений о падении обломков, все заявки отработаны.Муниципальные комиссии с воскресенья работают на местах, уже более половины заявок выполнены, заключил Краснокутский.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260517/sevastopol-otrazil-udar-bpla-s-bolshim-kolichestvom-vzryvchatki--povrezhdeny-doma-i-lep-1156075609.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798639_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34fb613898b2c0f6bc395a380f865c71.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, атаки всу на крым, новости крыма, новости севастополя, происшествия, правительство севастополя
Севастополь атаковали 64 БПЛА – повреждены 66 домов и десятки авто

При атаке беспилотников ВСУ на Севастополь повреждены 66 домов и 34 авто

14:54 18.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. При атаке беспилотников ВСУ на Севастополь в ночь на 17 мая повреждены 66 домов и 34 авто. Об этом заявил директор Департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский на заседании правительства Севастополя.
"Нейтрализованно 64 БПЛА. Сложилась следующая оперативная обстановка: к счастью, погибших и пострадавших нет, но выявлены повреждения в 21 многоквартирном доме и 45 частных домовладениях. Это повреждения фасадов, окон, крыш", - проинформировал он.
Также пострадали 34 автомобиля, автобус и физкультурно-оздоровительный комплекс в Верхнесадовом.
Кроме того, при падении обломков БПЛА возникли два пожара. Их оперативно устранили. Всего на номер 112 поступило 13 сообщений о падении обломков, все заявки отработаны.
Муниципальные комиссии с воскресенья работают на местах, уже более половины заявок выполнены, заключил Краснокутский.
Памятник Затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Вчера, 06:57
Севастополь отразил удар БПЛА с большим количеством взрывчатки – повреждены дома и ЛЭП
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСевастопольАтаки ВСУ на КрымНовости КрымаНовости СевастополяПроисшествияПравительство Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:08Делегация из Пакистана второй раз посещает Крым
16:52Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные перевозчика
16:40Грозовые ливни надвигаются на Кубань - экстренное штормовое предупреждение
16:28По-дружески и откровенно: какие темы Путин и Си Цзиньпин обсудят в Пекине
16:14В приоритете соцрасходы: в Севастополе обсудили исполнение бюджета
15:56Курс доллара упал ниже 72 рублей
15:37Способны причинить значительные разрушения: два крупных астероида приближаются к Земле
15:26Самые известные музеи Крыма – инфографика
15:14Два поезда "Таврия" отправятся не по расписанию из-за ночного перекрытия моста
14:54Севастополь атаковали 64 БПЛА – повреждены 66 домов и десятки авто
14:17Какие новые медицинские специалисты могут появиться в России
14:05Путин созвал Совбез
13:59ЕС и Украина не подписали главные документы для выделения Киеву $90 млрд
13:40Украинский террор должен жестко пресекаться – мнение
13:33Удары по Украине: в Кремле назвали военные цели России
13:02Жительница Симферополя зарезала мужа в пьяной ссоре
12:54В Крыму почтили память жертв депортации
12:49Новости СВО: армия РФ берет выгодные рубежи и громит врага
12:38Поток солнечного ветра несет к Земле череду магнитных бурь
12:27В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
Лента новостейМолния