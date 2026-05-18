С флагом и гимном: гимнасты РФ смогут выступать без ограничений

Гимнасты РФ смогут выступать на международных соревнованиях под национальными символами – с флагом и гимном. Соответствующее решение принял исполком World... РИА Новости Крым, 18.05.2026

2026-05-18T09:58

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Гимнасты РФ смогут выступать на международных соревнованиях под национальными символами – с флагом и гимном. Соответствующее решение принял исполком World Gymnastics, сообщил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев и Федерация гимнастов России.В Федерации гимнастики России уточнили, что решение было принято исполкомом World Gymnastics накануне, 17 мая, в Шарм-эль-Шейхе (Египет). И отметили, что это "мощный" и "гордый" момент для нашего спорта.Ранее Конгресс European Gymnastics принял решение о допуске российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации. Наших атлетов тогда допустили на свои турниры международные федерации борьбы (UWW), дзюдо (IJF), самбо (FIAS), тхэквондо (World Taekwondo), кикбоксинга (WKF), муай-тай (IFMA), бокса (IBA), ММА (IMМAF), а также World aquatics.Кроме того, для российских юниоров стали доступны без ограничений выступления на стартах федераций тяжелой атлетики (IWF), фехтования (FIE), керлинга (WCF), волейбола (FIVB), триатлона (World Triathlon), пятиборья (UIPM) и других. В общей сложности флаг России может подниматься на соревнованиях более 20 федераций.Федерация гимнастики России была создана в 2024 году из пяти организаций, она объединила спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МОК оставил в силе санкции в отношении спортсменов из России Крымский спортсмен взял золото международного турнира по самбо Соревнования "Удар на силу" среди участников СВО прошли в Севастополе

