С флагом и гимном: гимнасты РФ смогут выступать без ограничений
Гимнасты РФ смогут выступать на международных соревнованиях под национальными символами – с флагом и гимном. Соответствующее решение принял исполком World... РИА Новости Крым, 18.05.2026
2026-05-18T09:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Гимнасты РФ смогут выступать на международных соревнованиях под национальными символами – с флагом и гимном. Соответствующее решение принял исполком World Gymnastics, сообщил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев и Федерация гимнастов России.
"Исполком World Gymnastics принял решение допустить российских атлетов на международные соревнования во всех возрастных категориях без каких-либо ограничений – в составе сборной, под национальным флагом и с гимном... Решение распространяется на все пять гимнастических видов спорта", – сообщается в канале Дегтярева в МАКС.
В Федерации гимнастики России уточнили, что решение было принято исполкомом World Gymnastics накануне, 17 мая, в Шарм-эль-Шейхе (Египет). И отметили, что это "мощный" и "гордый" момент для нашего спорта.
"Важное и долгожданное решение – российские гимнасты снова смогут выступать под национальными символами!.. Скоро объявим, где именно спортсмены выйдут на старт под российским флагом и с национальным гимном!" – сообщила Федерация в своем официальном канале в МАКС.
Ранее Конгресс European Gymnastics принял решение о допуске российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации. Наших атлетов тогда допустили на свои турниры международные федерации борьбы (UWW), дзюдо (IJF), самбо (FIAS), тхэквондо (World Taekwondo), кикбоксинга (WKF), муай-тай (IFMA), бокса (IBA), ММА (IMМAF), а также World aquatics.
Кроме того, для российских юниоров стали доступны без ограничений выступления на стартах федераций тяжелой атлетики (IWF), фехтования (FIE), керлинга (WCF), волейбола (FIVB), триатлона (World Triathlon), пятиборья (UIPM) и других. В общей сложности флаг России может подниматься на соревнованиях более 20 федераций.
Федерация гимнастики России была создана в 2024 году из пяти организаций, она объединила спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.
