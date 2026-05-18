Россия направит в Уганду специалистов для борьбы с Эболой

Специалисты Роспотребнадзора отправятся в Уганду для помощи в борьбе с лихорадкой Эбола и проведения эпидемиологического расследования, сообщили в ведомстве.

2026-05-18T06:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Специалисты Роспотребнадзора отправятся в Уганду для помощи в борьбе с лихорадкой Эбола и проведения эпидемиологического расследования, сообщили в ведомстве.Роспотребнадзор также окажет материально-техническую помощь Министерству здравоохранения Уганды и передаст партнерам разработанные подведомственными научными организациями и применяемые в России тесты для диагностики лихорадки Эбола.Накануне ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств.При этом в Роспотребнадзоре заявили, что рисков распространения Эболы в России сейчас нет, во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль.Вирус Эбола является возбудителем геморрагической лихорадки Эбола — особо опасного и крайне заразного заболевания, которое протекает остро и в половине случаев заканчивается летальным исходом.

