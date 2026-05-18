Россия направит в Уганду специалистов для борьбы с Эболой

Роспотребнадзор направит в Уганду специалистов для борьбы с Эболой
Отработка действий на случай поступления больных, инфицированных Эболой
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Специалисты Роспотребнадзора отправятся в Уганду для помощи в борьбе с лихорадкой Эбола и проведения эпидемиологического расследования, сообщили в ведомстве.
"В связи со вспышкой лихорадки Эбола, вызванной ортоэболавирусом Бундибуджио, в Демократической Республике Конго и случаями этого заболевания в столице соседней Уганды, Роспотребнадзор по просьбе угандийской стороны направит в Кампалу группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор также окажет материально-техническую помощь Министерству здравоохранения Уганды и передаст партнерам разработанные подведомственными научными организациями и применяемые в России тесты для диагностики лихорадки Эбола.
Накануне ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств.
При этом в Роспотребнадзоре заявили, что рисков распространения Эболы в России сейчас нет, во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль.
Вирус Эбола является возбудителем геморрагической лихорадки Эбола — особо опасного и крайне заразного заболевания, которое протекает остро и в половине случаев заканчивается летальным исходом.
