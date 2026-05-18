Путин созвал Совбез - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Путин созвал Совбез
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, на повестке дня - тема развития отрасли редких и редкоземельных... РИА Новости Крым, 18.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, на повестке дня - тема развития отрасли редких и редкоземельных металлов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Путин также отметил чрезвычайную важность вопроса и предложил участникам совещания перейти к повестке.Президент России ранее поручил до 1 декабря утвердить дорожную карту долгосрочного развития добычи и производства редких и редкоземельных металлов. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза по вопросу редкоземельных металлов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, на повестке дня - тема развития отрасли редких и редкоземельных металлов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Мы рассмотрим сегодня вопрос, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к работе Совета безопасности и его оперативного совещания. Вместе с тем, я думаю, он попал не случайно в нашу повестку дня сегодня. Речь идет о развитии отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности", – сказал президент.
Путин также отметил чрезвычайную важность вопроса и предложил участникам совещания перейти к повестке.
Президент России ранее поручил до 1 декабря утвердить дорожную карту долгосрочного развития добычи и производства редких и редкоземельных металлов. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
