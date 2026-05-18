Пролетарии в Крыму: 125 лет со дня первой майской демонстрации - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Пролетарии в Крыму: 125 лет со дня первой майской демонстрации
Пролетарии в Крыму: 125 лет со дня первой майской демонстрации

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Впервые первомайские демонстрации в нашей стране прошли в конце XIX века в знак поддержки требований австралийских рабочих о восьмичасовом рабочем дне. В 1890 году 10 тысяч рабочих Российской Империи устроили первые стачки в Варшаве в честь дня международной солидарности трудящихся. В 1891 первая праздничная маевка прошла на окраинах Петербурга.
В Крыму же первая первомайская демонстрация состоялась ровно 125 лет тому назад. Но не первого, а 5 мая (18 мая по новому стилю) 1901 года. В этот день на Екатерининскую улицу Симферополя со двора статистического бюро Таврического земства вышел молодой знаменоносец с красным флагом, с надписью на одной его стороне – "Политическая свобода", а на другой – "Восьмичасовой рабочий день" и "Пролетарии всех стран соединяйтесь. 1-й Май 1901 г." К знаменосцу стали подходить люди "из публики", организовав таким образом в колонну, двинувшуюся по улице.
Эти и другие интересные факты о первой майской демонстрации в Крыму – в инфографике РИА Новости Крым.
