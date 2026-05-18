Продуктовая корзина: что дешевеет и дорожает в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Продуктовая корзина: что дешевеет и дорожает в Севастополе
Продуктовая корзина: что дешевеет и дорожает в Севастополе
В Севастополе подешевели куриные яйца , при этом подорожала курятина и овощи "борщевого набора". Об этом сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 18.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе подешевели куриные яйца , при этом подорожала курятина и овощи "борщевого набора". Об этом сообщает пресс-служба правительства города.При этом незначительно увеличилась стоимость куриного мяса в связи с колебанием объемов поставок, а также выросла цена картофеля, капусты и лука.Соглашение между правительством города и основными торговыми сетями на сегодняшний день подписано с десятью ритейлерами и охватывает 123 торговых объекта по всему городу. На полках каждой участвующей сети по каждой категории из утвержденного перечня представлена как минимум одна позиция с минимальной или нулевой торговой наценкой.На полуострове могут подорожать фисташка и экзотические фрукты. Такое мнение ранее высказала доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления Крымского федерального университета имени В. Вернадского Елена Вершицкая в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
Продуктовая корзина: что дешевеет и дорожает в Севастополе

21:20 18.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе подешевели куриные яйца , при этом подорожала курятина и овощи "борщевого набора". Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
"Зафиксировано снижение цен на куриные яйца, свежие огурцы и помидоры в связи с ростом урожая и расширением предложения от местных производителей", – сообщили в пресс-службе по результатам еженедельного мониторинга, проведенного городским департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка.
При этом незначительно увеличилась стоимость куриного мяса в связи с колебанием объемов поставок, а также выросла цена картофеля, капусты и лука.

"Это сезонный фактор, то есть сокращение запасов старого урожая и переход на продукцию нового сезона. Такая динамика – естественный рыночный процесс", – цитирует пресс-служба начальника управления потребительского рынка Ксению Казанджиеву.

Соглашение между правительством города и основными торговыми сетями на сегодняшний день подписано с десятью ритейлерами и охватывает 123 торговых объекта по всему городу. На полках каждой участвующей сети по каждой категории из утвержденного перечня представлена как минимум одна позиция с минимальной или нулевой торговой наценкой.
На полуострове могут подорожать фисташка и экзотические фрукты. Такое мнение ранее высказала доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления Крымского федерального университета имени В. Вернадского Елена Вершицкая в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
