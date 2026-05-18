Поток солнечного ветра несет к Земле череду магнитных бурь

Серия магнитных бурь обрушится на Землю 18 и 19 мая в связи с воздействием крупной коронально дыры на Солнце и сильными потоками солнечного ветра.

2026-05-18T12:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Серия магнитных бурь обрушится на Землю 18 и 19 мая в связи с воздействием крупной коронально дыры на Солнце и сильными потоками солнечного ветра. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН."Космическая погода пока сохраняется в возмущенном состоянии. С точки зрения влияния на Землю главным фактором остается продолжающееся воздействие крупной корональной дыры. Скорость солнечного ветра остается заметно повышенной", – сказано в сообщении.В соответствии с прогнозным графиком магнитных бурь на сайте Лаборатории, ближайший магнитный удар следует ожидать 18 мая к 18 часам. Буря уровня G1 продлится в течение трех часов. Следующее геомагнитное возмущение такого же уровня прогнозируется на 6 часов утра 19 мая и продлится до 9.00.В целом в мае на Земле ожидается несколько периодов повышенной геомагнитной активности, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 годуМагнитные бури: как пережить – совет экспертаКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце

