https://crimea.ria.ru/20260518/posle-ostanovki-dvizheniya-na-krymskom-mostu-vse-poezda-tavriya-pribyli-na-poluostrov-1156111167.html
После остановки движения на Крымском мосту все поезда "Таврия" прибыли на полуостров
После остановки движения на Крымском мосту все поезда "Таврия" прибыли на полуостров - РИА Новости Крым, 18.05.2026
После остановки движения на Крымском мосту все поезда "Таврия" прибыли на полуостров
Поезда, ранее опаздывающие в Крым после остановки движения на Крымском мосту в ночь на 18 мая, прибыли на конечные станции или вошли в график. 11 поездов... РИА Новости Крым, 18.05.2026
2026-05-18T18:28
2026-05-18T18:28
2026-05-18T18:28
гранд сервис экспресс
поезд "таврия"
новости крыма
крым
железная дорога
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/03/1137817868_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_86db1b1523ba4273686d704375c0997f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Поезда, ранее опаздывающие в Крым после остановки движения на Крымском мосту в ночь на 18 мая, прибыли на конечные станции или вошли в график. 11 поездов "Таврия", следующих из Крыма, еще задерживаются в пути. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).Накануне движение по мостовому переходу через Керченский пролив перекрывали дважды – во второй раз мост был закрыт более 10 часов.По состоянию на 18.00 по московскому времени в пути задерживаются поезда из Крыма:- №028 Симферополь – Москва отправлением 17 мая следует с опозданием на 10 часов;- №180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 7,5 часов;- №008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 8 часов;- №068 Симферополь – Москва отправлением 17 мая следует с опозданием на 6 часов;- №026 Симферополь – Минеральные Воды отправлением 17 мая следует с опозданием на 6 часов;- №078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 5 часов;- №174 Евпатория – Москва отправлением 17 мая следует с опозданием на 5,5 часов;- №092 Севастополь – Москва отправлением 17 мая следует с опозданием на 3,5 часа;- №098 Симферополь – Москва отправлением 18 мая следует с опозданием на 1,5 часа;- №184 Севастополь – Мурманск отправлением 18 мая следует с опозданием на 2 часа;- №316 Симферополь – Адлер отправлением 18 мая следует с опозданием на 1 час.Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой. Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации, также сообщили в ГСЭ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Карточки для проезда по Крымскому мосту будут выдавать в случае возникновения очередиДвухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 годуКрымские проводники стали лучшими в стране
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/03/1137817868_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f3f519ad14656ee97fae1f40a4357e28.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гранд сервис экспресс, поезд "таврия", новости крыма, крым, железная дорога
После остановки движения на Крымском мосту все поезда "Таврия" прибыли на полуостров
После остановки движения на Крымском мосту все поезда "Таврия" прибыли на полуостров
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Поезда, ранее опаздывающие в Крым после остановки движения на Крымском мосту в ночь на 18 мая, прибыли на конечные станции или вошли в график. 11 поездов "Таврия", следующих из Крыма, еще задерживаются в пути. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
Накануне движение по мостовому переходу через Керченский пролив перекрывали дважды – во второй раз мост был закрыт более 10 часов.
"Все поезда "Таврия", которые следовали в Крым с опозданием из-за приостановки движения по Крымскому мосту в ночь с 17 на 18 мая, прибыли на конечные станции, либо введены в график", – сказано в сообщении.
По состоянию на 18.00 по московскому времени в пути задерживаются поезда из Крыма:
- №028 Симферополь – Москва отправлением 17 мая следует с опозданием на 10 часов;
- №180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 7,5 часов;
- №008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 8 часов;
- №068 Симферополь – Москва отправлением 17 мая следует с опозданием на 6 часов;
- №026 Симферополь – Минеральные Воды отправлением 17 мая следует с опозданием на 6 часов;
- №078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 5 часов;
- №174 Евпатория – Москва отправлением 17 мая следует с опозданием на 5,5 часов;
- №092 Севастополь – Москва отправлением 17 мая следует с опозданием на 3,5 часа;
- №098 Симферополь – Москва отправлением 18 мая следует с опозданием на 1,5 часа;
- №184 Севастополь – Мурманск отправлением 18 мая следует с опозданием на 2 часа;
- №316 Симферополь – Адлер отправлением 18 мая следует с опозданием на 1 час.
Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой. Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации, также сообщили в ГСЭ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: