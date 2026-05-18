После остановки движения на Крымском мосту все поезда "Таврия" прибыли на полуостров

2026-05-18T18:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Поезда, ранее опаздывающие в Крым после остановки движения на Крымском мосту в ночь на 18 мая, прибыли на конечные станции или вошли в график. 11 поездов "Таврия", следующих из Крыма, еще задерживаются в пути. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).Накануне движение по мостовому переходу через Керченский пролив перекрывали дважды – во второй раз мост был закрыт более 10 часов.По состоянию на 18.00 по московскому времени в пути задерживаются поезда из Крыма:- №028 Симферополь – Москва отправлением 17 мая следует с опозданием на 10 часов;- №180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 7,5 часов;- №008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 8 часов;- №068 Симферополь – Москва отправлением 17 мая следует с опозданием на 6 часов;- №026 Симферополь – Минеральные Воды отправлением 17 мая следует с опозданием на 6 часов;- №078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 5 часов;- №174 Евпатория – Москва отправлением 17 мая следует с опозданием на 5,5 часов;- №092 Севастополь – Москва отправлением 17 мая следует с опозданием на 3,5 часа;- №098 Симферополь – Москва отправлением 18 мая следует с опозданием на 1,5 часа;- №184 Севастополь – Мурманск отправлением 18 мая следует с опозданием на 2 часа;- №316 Симферополь – Адлер отправлением 18 мая следует с опозданием на 1 час.Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой. Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации, также сообщили в ГСЭ.

гранд сервис экспресс, поезд "таврия", новости крыма, крым, железная дорога