После остановки движения на Крымском мосту все поезда "Таврия" прибыли на полуостров - РИА Новости Крым, 18.05.2026
После остановки движения на Крымском мосту все поезда "Таврия" прибыли на полуостров
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Поезда, ранее опаздывающие в Крым после остановки движения на Крымском мосту в ночь на 18 мая, прибыли на конечные станции или вошли в график. 11 поездов "Таврия", следующих из Крыма, еще задерживаются в пути. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
Накануне движение по мостовому переходу через Керченский пролив перекрывали дважды – во второй раз мост был закрыт более 10 часов.
"Все поезда "Таврия", которые следовали в Крым с опозданием из-за приостановки движения по Крымскому мосту в ночь с 17 на 18 мая, прибыли на конечные станции, либо введены в график", – сказано в сообщении.
По состоянию на 18.00 по московскому времени в пути задерживаются поезда из Крыма:
- №028 Симферополь – Москва отправлением 17 мая следует с опозданием на 10 часов;
- №180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 7,5 часов;
- №008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 8 часов;
- №068 Симферополь – Москва отправлением 17 мая следует с опозданием на 6 часов;
- №026 Симферополь – Минеральные Воды отправлением 17 мая следует с опозданием на 6 часов;
- №078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 5 часов;
- №174 Евпатория – Москва отправлением 17 мая следует с опозданием на 5,5 часов;
- №092 Севастополь – Москва отправлением 17 мая следует с опозданием на 3,5 часа;
- №098 Симферополь – Москва отправлением 18 мая следует с опозданием на 1,5 часа;
- №184 Севастополь – Мурманск отправлением 18 мая следует с опозданием на 2 часа;
- №316 Симферополь – Адлер отправлением 18 мая следует с опозданием на 1 час.
Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой. Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации, также сообщили в ГСЭ.
