Полсотни дронов ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России

За ночь силы ПВО сбили 50 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

2026-05-18T07:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО сбили 50 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Дроны уничтожены над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.Во второй половине дня воскресенья силы ПВО перехватили и уничтожили 36 украинских дронов над Крымом, Азовским морем и еще восемью регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь отразил удар БПЛА с большим количеством взрывчатки – повреждены дома и ЛЭПБолее 120 беспилотников атаковали Москву – при ударе по НПЗ ранены 12 человекМасштабный налет дронов ВСУ на Подмосковье – погибли и ранены люди

