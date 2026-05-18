Рейтинг@Mail.ru
Полсотни дронов ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260518/polsotni-dronov-vsu-sbili-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1156090071.html
Полсотни дронов ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России
Полсотни дронов ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Полсотни дронов ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России
За ночь силы ПВО сбили 50 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.05.2026
2026-05-18T07:20
2026-05-18T07:23
крым
новости крыма
срочные новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
пво
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
атаки всу на крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8bda314dc8d017dc71e2d7c368bcfe97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО сбили 50 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Дроны уничтожены над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.Во второй половине дня воскресенья силы ПВО перехватили и уничтожили 36 украинских дронов над Крымом, Азовским морем и еще восемью регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь отразил удар БПЛА с большим количеством взрывчатки – повреждены дома и ЛЭПБолее 120 беспилотников атаковали Москву – при ударе по НПЗ ранены 12 человекМасштабный налет дронов ВСУ на Подмосковье – погибли и ранены люди
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_f202c012ed9a6846724acc31fbac3c14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, пво, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым
Полсотни дронов ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России

50 дронов ВСУ сбили за ночь над Крымом и другими регионами России

07:20 18.05.2026 (обновлено: 07:23 18.05.2026)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО сбили 50 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 21.00 мск 17 мая до 7.00 мск 18 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Дроны уничтожены над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
Во второй половине дня воскресенья силы ПВО перехватили и уничтожили 36 украинских дронов над Крымом, Азовским морем и еще восемью регионами России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Севастополь отразил удар БПЛА с большим количеством взрывчатки – повреждены дома и ЛЭП
Более 120 беспилотников атаковали Москву – при ударе по НПЗ ранены 12 человек
Масштабный налет дронов ВСУ на Подмосковье – погибли и ранены люди
 
КрымНовости КрымаСрочные новости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяПВОНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:05В Севастополе опекун присвоила деньги ребенка-инвалида
10:04Часть Бахчисарайского района осталась без света
09:58С флагом и гимном: гимнасты РФ смогут выступать без ограничений
09:47ВСУ за выходные усилили обстрел Энергодара и объектов ЗАЭС – что известно
09:40В Крыму завершили строительство высокоскоростного судна "Феодосия"
09:23В Крыму модернизируют 13 музеев
09:11Крымский мост сейчас – ситуация с очередями и обстановка
08:58Экономный отдых в Крыму – названы самые доступные курорты
08:46Музеи в Крыму посетили более 3 млн туристов за год
08:31Задержка поездов в Крым и из Крыма: что известно к данному часу
08:28Традиции и новые хиты – куда едут крымчане отдыхать за рубеж
08:15В Крыму четверо туристов заблудились ночью в горах
08:06Крымский мост сейчас - что с очередями после открытия движения
08:01Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Китая – есть жертвы
07:49Минеральные и термальные: где в Крыму можно возродить целебные источники
07:4016 поездов задерживаются на Кубани из-за остановки движения по Крымскому мосту
07:32Крымский мост открыт спустя 10,5 часов
07:20Полсотни дронов ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России
07:02Им дали десять минут на сборы и выслали: депортация народов Крыма
06:49США подготовили список целей для ударов по Ирану
Лента новостейМолния