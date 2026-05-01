Погода в Крыму в понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Местами кратковременный дождь, сообщает республиканский РИА Новости Крым, 18.05.2026
В Крыму в понедельник до +23 градусов и местами кратковременный дождь
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Местами кратковременный дождь, сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +18..+23, в горах +12…+17 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +19…+21.
В Севастополе переменная облачность. Ночью, утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +18...+20 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха в ночные часы от +10 до +13 градусов, днем +19...+21.
