https://crimea.ria.ru/20260518/po-druzheski-i-otkrovenno-kakie-temy-putin-i-si-tszinpin-obsudyat-v-pekine-1156105981.html

По-дружески и откровенно: какие темы Путин и Си Цзиньпин обсудят в Пекине

По-дружески и откровенно: какие темы Путин и Си Цзиньпин обсудят в Пекине - РИА Новости Крым, 18.05.2026

По-дружески и откровенно: какие темы Путин и Си Цзиньпин обсудят в Пекине

Программа официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай будет весьма насыщенной, в ходе встречи российского лидера с председателем КНР Си... РИА Новости Крым, 18.05.2026

2026-05-18T16:28

2026-05-18T16:28

2026-05-18T16:28

китай

россия

си цзиньпин (председатель кнр)

владимир путин (политик)

политика

новости

юрий ушаков

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/03/1138576933_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_56e563051311f5261d04d5e45c2a0349.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Программа официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай будет весьма насыщенной, в ходе встречи российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином будут обсуждаться наиболее важные и чувствительные вопросы двусторонних отношений. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков."Что касается программы, она весьма насыщенная. Наш руководитель прибудет в Пекин вечером 19 мая. В аэропорту китайской стороной будет организована торжественная церемония встречи. Будет приветствовать лично член Политбюро ЦК Компартии и министр иностранных дел Ван И", - цитирует Ушакова РИА Новости.После церемонии встречи Путин отправится в государственную резиденцию для почетных гостей "Дяоюйтай".Основная программа визита начнется утром 20 мая в 11:00 по пекинскому времени. На центральной площади Пекина Тяньаньмэнь китайский лидер Си Цзиньпин встретит Путина. Затем состоится их встреча в узком составе.После переговоров в узком составе состоятся переговоры в расширенном составе. С российской стороны будут участвовать 39 человек, уточнил Ушаков.После завершения переговоров состоится церемония подписания порядка 40 документов. Лидеры РФ и КНР подпишут совместное Заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Кроме того, они примут Совместную декларацию об установлении многополярного мира и международных отношений нового типа.В завершении церемонии лидеры выступят с заявлениями для СМИ.Вечером пройдет торжественный прием от имени председателя КНР в честь 25-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. Завершит рабочую программу беседа Путина и Си Цзиньпина за чаем."На нее приглашены всего лишь по четыре человека с каждой стороны, и она будет сосредотачиваться на обсуждении актуальных вопросов международной повестки дня. Все самые актуальные вопросы имеется в виду по-дружески, откровенно обсудить между двумя лидерами. Все, что нужно обсудить доверительно, за закрытыми дверями, там все будет обсуждаться в ходе этой встречи за чаем, после торжественного обеда", - добавил Ушаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин принял приглашение Си Цзиньпина и посетит Китай 19-20 мая Что изменит на Украине визит Трампа в Китай – мнение О чем и почему Си Цзиньпин предупредил Трампа – мнение

китай

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, россия, си цзиньпин (председатель кнр), владимир путин (политик), политика, новости, юрий ушаков