Онищенко оценил возможности создания этнического биооружия
2026-05-18T19:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Создание биологического оружия, направленного в том числе против определенных этносов, возможно, но на сегодняшний день конкретных результатов в этом направлении нет. Об этом заявил академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко в интервью агентству "Sputnik на русском".Он напомнил, что еще во времена СССР было строжайше запрещено вывозить из страны за границу любые биологические материалы, особенно мужского населения, поскольку, по словам академика, сбор биоматериала – это не что иное как подготовка к войне.Онищенко выразил уверенность, что сегодня необходимо на международном уровне принять юридически значимый и рабочий документ по предотвращению создания биологического оружия, поскольку действующая Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) по факту не работает.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что исследования США, направленные на управление эпидемиями и изучение генетических факторов, влияющих на устойчивость людей к различным болезням, могут грозить миру зомби-апокалипсисом, который перестанет быть фантастикой.Ранее стало известно, что новые биолаборатории под контролем США все чаще появляются у российских и китайских границ и приводят к заболеваниям местных жителей нетипичными болезнями. По данным Минобороны, после начала СВО, из этой страны вывезли все необходимое для продолжения американской программы.
Создать биооружие против конкретных этносов возможно, но результатов нет пока – Онищенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Создание биологического оружия, направленного в том числе против определенных этносов, возможно, но на сегодняшний день конкретных результатов в этом направлении нет. Об этом заявил академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко в интервью агентству "Sputnik на русском".
"Даже в наступательных биологических программах были и есть программы создания этнического оружия. Не все с этим соглашаются, но такие работы ведутся по созданию этнического оружие против какой-то конкретной нации. Я считаю, что можно, но пока таких результатов нет", – сказал Онищенко.
Он напомнил, что еще во времена СССР было строжайше запрещено вывозить из страны за границу любые биологические материалы, особенно мужского населения, поскольку, по словам академика, сбор биоматериала – это не что иное как подготовка к войне.
"Есть некоторые нации, которые не болеют какой-то конкретной болезнью, или, наоборот, болеют, в отличие от других наций. Используя это и углубляясь (можно создать этническое биооружие – ред.). Возможности синтетической биологии безграничны, если учесть, что биология сейчас развивается с космической скоростью", – добавил эксперт.
Онищенко выразил уверенность, что сегодня необходимо на международном уровне принять юридически значимый и рабочий документ по предотвращению создания биологического оружия, поскольку действующая Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) по факту не работает.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что исследования США, направленные на управление эпидемиями и изучение генетических факторов, влияющих на устойчивость людей к различным болезням, могут грозить миру зомби-апокалипсисом
, который перестанет быть фантастикой.
Ранее стало известно, что новые биолаборатории под контролем США все чаще появляются
у российских и китайских границ и приводят к заболеваниям местных жителей нетипичными болезнями. По данным Минобороны, после начала СВО, из этой страны вывезли все необходимое для продолжения американской программы.
