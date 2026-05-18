Онищенко оценил возможности создания этнического биооружия - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Онищенко оценил возможности создания этнического биооружия
Онищенко оценил возможности создания этнического биооружия
19:10 18.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Создание биологического оружия, направленного в том числе против определенных этносов, возможно, но на сегодняшний день конкретных результатов в этом направлении нет. Об этом заявил академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко в интервью агентству "Sputnik на русском".
"Даже в наступательных биологических программах были и есть программы создания этнического оружия. Не все с этим соглашаются, но такие работы ведутся по созданию этнического оружие против какой-то конкретной нации. Я считаю, что можно, но пока таких результатов нет", – сказал Онищенко.
Он напомнил, что еще во времена СССР было строжайше запрещено вывозить из страны за границу любые биологические материалы, особенно мужского населения, поскольку, по словам академика, сбор биоматериала – это не что иное как подготовка к войне.
"Есть некоторые нации, которые не болеют какой-то конкретной болезнью, или, наоборот, болеют, в отличие от других наций. Используя это и углубляясь (можно создать этническое биооружие – ред.). Возможности синтетической биологии безграничны, если учесть, что биология сейчас развивается с космической скоростью", – добавил эксперт.
Онищенко выразил уверенность, что сегодня необходимо на международном уровне принять юридически значимый и рабочий документ по предотвращению создания биологического оружия, поскольку действующая Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) по факту не работает.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что исследования США, направленные на управление эпидемиями и изучение генетических факторов, влияющих на устойчивость людей к различным болезням, могут грозить миру зомби-апокалипсисом, который перестанет быть фантастикой.
Ранее стало известно, что новые биолаборатории под контролем США все чаще появляются у российских и китайских границ и приводят к заболеваниям местных жителей нетипичными болезнями. По данным Минобороны, после начала СВО, из этой страны вывезли все необходимое для продолжения американской программы.
