https://crimea.ria.ru/20260518/novosti-svo-armiya-rf-beret-vygodnye-rubezhi-i-gromit-vraga-1156098279.html
Новости СВО: армия РФ берет выгодные рубежи и громит врага
Новости СВО: армия РФ берет выгодные рубежи и громит врага - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Новости СВО: армия РФ берет выгодные рубежи и громит врага
ВСУ за сутки боев потеряли еще 1075 боевиков на всех направлениях фронта, а также лишились вооружений и военной техники, в том числе западного производства. Об... РИА Новости Крым, 18.05.2026
2026-05-18T12:49
2026-05-18T12:49
2026-05-18T12:49
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/17/1155454565_0:253:3190:2048_1920x0_80_0_0_5a0a8cf6fb2e201337cbce8bbd9eb52c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки боев потеряли еще 1075 боевиков на всех направлениях фронта, а также лишились вооружений и военной техники, в том числе западного производства. Об этом сказано в сводке Министерства обороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Противник потерял до 190 солдат ВСУ, 24 автомобиля, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.Бойцы группировка войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили более 180 боевиков, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 90 человек, четыре боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М113, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.Военнослужащие группы "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали свыше 300 военных ВСУ, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", три орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 270 боевиков киевского режима, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Силами группировки "Днепр" уничтожены до 45 украинских неонацистов, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах. Средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб и 265 беспилотников самолетного типа. Силами Черноморского флота в северной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 148 192 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 353 танка и других боевых бронированных машин, 1 723 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34 981 орудие полевой артиллерии и минометов, 61 893 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла удар возмездия по военным предприятиям УкраиныВС РФ с начала года освободили более 80 населенных пунктовПутин: дело идет к завершению украинского конфликта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/17/1155454565_136:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_222195c8134df230d915e7054bd52c1f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика
Новости СВО: армия РФ берет выгодные рубежи и громит врага
ВСУ за сутки боев потеряли еще 1075 боевиков на всех направлениях фронта
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки боев потеряли еще 1075 боевиков на всех направлениях фронта, а также лишились вооружений и военной техники, в том числе западного производства. Об этом сказано в сводке Министерства обороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Противник потерял до 190 солдат ВСУ, 24 автомобиля, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.
Бойцы группировка войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили более 180 боевиков, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 90 человек, четыре боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М113, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.
Военнослужащие группы "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали свыше 300 военных ВСУ, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", три орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 270 боевиков киевского режима, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Силами группировки "Днепр" уничтожены до 45 украинских неонацистов, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
Также российские военные поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах. Средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб и 265 беспилотников самолетного типа. Силами Черноморского флота в северной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ
.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 148 192 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 353 танка и других боевых бронированных машин, 1 723 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34 981 орудие полевой артиллерии и минометов, 61 893 единицы специальной военной автомобильной техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: