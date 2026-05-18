Новости СВО: армия РФ берет выгодные рубежи и громит врага - РИА Новости Крым, 18.05.2026

2026-05-18T12:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки боев потеряли еще 1075 боевиков на всех направлениях фронта, а также лишились вооружений и военной техники, в том числе западного производства. Об этом сказано в сводке Министерства обороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Противник потерял до 190 солдат ВСУ, 24 автомобиля, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.Бойцы группировка войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили более 180 боевиков, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 90 человек, четыре боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М113, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.Военнослужащие группы "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали свыше 300 военных ВСУ, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", три орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 270 боевиков киевского режима, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Силами группировки "Днепр" уничтожены до 45 украинских неонацистов, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах. Средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб и 265 беспилотников самолетного типа. Силами Черноморского флота в северной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 148 192 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 353 танка и других боевых бронированных машин, 1 723 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34 981 орудие полевой артиллерии и минометов, 61 893 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла удар возмездия по военным предприятиям УкраиныВС РФ с начала года освободили более 80 населенных пунктовПутин: дело идет к завершению украинского конфликта

