Новости СВО: армия РФ берет выгодные рубежи и громит врага - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Новости СВО: армия РФ берет выгодные рубежи и громит врага
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки боев потеряли еще 1075 боевиков на всех направлениях фронта, а также лишились вооружений и военной техники, в том числе западного производства. Об этом сказано в сводке Министерства обороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Противник потерял до 190 солдат ВСУ, 24 автомобиля, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.
Бойцы группировка войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили более 180 боевиков, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 90 человек, четыре боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М113, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.
Военнослужащие группы "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали свыше 300 военных ВСУ, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", три орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 270 боевиков киевского режима, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Силами группировки "Днепр" уничтожены до 45 украинских неонацистов, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
Также российские военные поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах. Средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб и 265 беспилотников самолетного типа. Силами Черноморского флота в северной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 148 192 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 353 танка и других боевых бронированных машин, 1 723 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34 981 орудие полевой артиллерии и минометов, 61 893 единицы специальной военной автомобильной техники.
