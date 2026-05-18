Наука побеждать: Суворов в Крыму

2026-05-18T10:49

Это невысокий и изящный человек с острым носом оставил после себя великое наследие: меткие высказывания, достойных учеников и Россию-победительницу. Князь Александр Васильевич Суворов – полководец-гений, русский всей душой. Его именем названы проспекты и училища, корабли и ордена. Был он и в Крыму, где есть села и улицы его имени, а также дуб, помнящий кавалера всех российских орденов своего времени, вручавшихся мужчинам, а также семи иностранных.Дуб, мак и перецВ конце очередной русско-турецкой войны 1768 – 1774 гг. был подписан Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Согласно ему Россия получила выход к Черному и Азовскому морям. Затем к империи присоединили Тамань и Крым. Южная оборонительная линия российского государства из сухопутной превратилась в приморскую.Договор был подписан, но Крым оставался нейтральной землей – уже не турецкой, но еще и недостаточно русской: здесь нужно было строить русские военные порты и форты, развивать территорию. Но делать это было невозможно, пока жители полуострова и их правители окончательно не были солидарны с Россией: некоторые крымские паши жалели о том, что Крым перестал быть вассалом Турции. Борьба с военного поля переместилась на поле политическое.Уже упомянутый дуб – памятник природы и туристический объект. Огромное дерево высотой более 18 метров и размахом кроны в 40 метров растет в живописной долине с прекрасным видом на Белую Скалу под Белогорском и является ботаническим памятником. Кстати, дуб наверняка помнит не только Суворова – ученые высчитали его возраст: 800 лет.Предание гласит, что именно под нынче названным Суворовским дубом генерал-поручик Александр Суворов принимал представителя турецкого султана. Шла русско-турецкая война, и Крымские ханы были на стороне турков. Русское войско двигалось вглубь полуострова со стороны Перекопа. Во время одного из переходов русские разбили лагерь на одном из берегов речушки Биюк-Карасу. Сюда турецкий хан направил своего посланника. Войск у турков было много – до 40 тысяч человек. У русских – вчетверо меньше. Гордый турок достал из кармана горсть маковых зерен и заявил, что никогда не сможет полководец посчитать эти маковые зерна, как не сможет посчитать его янычар. Суворов ничего не ответил, но достал из кармана длинный стручок горького перца, зажал его промежду среднего и указательного пальцев и недвусмысленным жестом дал понять турку, что русские не пугаются. Как говорил сам полководец, "кто напуган – наполовину побит".В лагере под Белой скалой Суворов принимал крымско-татарского хана Шагин Гирея. Именно он стал проводником российского влияния в Крыму. Суворов при этом приеме показал себя дипломатом: войска отдавали хану честь, а у предназначенного для него шатра выстроился почетный караул.Реальных боестолкновений в 1777 году не было, действия сводного отряда под началом Суворова были вежливыми и осмотрительными: при встрече с противником старались не поддаваться на провокации. Сам Суворов усиленно занимается вопросами внутренней политики, о чем сообщает в Петербург."Ныне же Алим-Гирей-султану для инфлюенции в политических делах пожалуйте прапорщичий чин…" – писал полководец князю Григорию Александровичу Потемкину."Два хозяина в одном дому быть не могут!"Так говорил Суворов. Русские войска строят форты и укрепления для недопущения высадки турецкого десанта на побережье, налаживают быт, свой и местного населения, с помощью "работной армии" – фактически стройбата 18 века.Ставкой Суворова в Крыму стала нынешняя Евпатория, а тогда Гезлев или Козлов – как его называли русские и сам Суворов. Войскам категорически запрещалось вступать в конфликты с местным населением и применять силу. В одном из документов за подписью Суворова есть тезис, что нарушивший "молитву мусульманов" будет признан преступником. Военачальник был заинтересован в том, чтобы, несмотря на политическое и военное противоречия России и осман, крымские татары для экономического благополучия населения продолжали торговлю с Турцией. Сами же русские войска необходимое им у крымских татар не изымали, а покупали по адекватной цене. Суворов равно судил военных и местное население при конфликтах интересов и равно наказывал при провинностях. Крымские татары до наших дней сохранили почтительную память о строгом, но справедливом "кафире весьма крутого нрава".А еще военачальнику приходилось выполнять в том числе и функции современного Роспотребнадзора. В те годы между Гезлевом и Очаковом шла оживленная торговля: корабли курсировали постоянно. В Очакове вспыхнула чума. Для того, чтобы обезопасить полуостров и его население от смертельной заразы, в Гезлеве строят карантин для всех, прибывающих в город. Для соблюдения правил гигиены русские солдаты ремонтируют в городе общественные бани, колодцы, фонтаны и туалеты. Жителям было предписано побелить свои дома и дворы известью для дезинфекции. Эти меры и дисциплина помогли избежать эпидемии на полуострове.При этом население полуострова было не всегда довольно новым начальником: в Петербург летели жалобы на Суворова и от христиан, которые считали, что полководец обасурманился, и от мусульман – за частый колокольный звон.Быт бытом, а обязанности командующего с Суворова никто не снимал. Он инспектирует и реорганизует войска, проводит смотры. До наших дней дошел план учений, которые проводил Александр Васильевич в окрестностях Гезлева. Ценный документ хранится в Российском государственном военно-историческом архиве в Москве.Особое внимание Суворов уделяет укреплению будущего Севастополя. На берегу Ахтиарской и Балаклавской бухт расположился знаменитый Ряжский пехотный полк из корпуса под началом Суворова. Они были не очень многочисленны. Вступать в противоборство с турками, регулярно курсирующими у крымских берегов, им было никак нельзя.А корабли бороздили морской горизонт постоянно, неоднократно пытаясь высадиться на берег – с разрешения или без. И тут в ход пошла русская смекалка: под предлогом карантина от вспыхнувшей в Азии чумы Суворов закрывает все крымские порты, а попытки турок высадиться на берег останавливает маневрами артиллерии. При этом всю переписку с турецким адмиралом Суворов вел в самом любезном тоне.Письма полководец писал не только начальникам и подчиненным. Несмотря на грандиозную занятость, его хватало и на то, чтобы черкнуть пару нежных строк дочери Наталье: "Любезная Суворочка, здравствуй! Недосуг много писать: около нас сто корабликов; иной такой большой, как Смольный. Я на них смотрю и купаюсь в Черном море с солдатами. Вода очень студена и так солона, что барашков можно солить. Когда буря, то нас выбрасывает волнами на берег…"За бескровное присоединение Крыма в 1784 году князь Потемкин вручил Александру Васильевичу Суворову золотую медаль.Потомкам в примерВ начале июня 1779 года русские войска были выведены с полуострова. Суворов покинул Крым летом того же года, но память о нем осталась на полуострове навсегда. В Крыму (в Симферополе, Евпатории, Севастополе, Черноморском) есть памятники генералиссимусу. Два села названы фамилией Александра Васильевича, множество улиц в городах и селах.Суворовский спуск в Симферополе расположен рядом с тем самым местом, где несколько веков тому пыль бороздили шпоры полководца. На берегу Салгира его солдаты устроили лагерь. Там, на месте регулярных кварталов будущего Симферополя появилась первая русская постройка – Александровский редут. Это был простой земляной вал, опоясанный рвами и частоколом из бревен, на котором располагалась артиллерийская батарея.Парадокс истории: несколькими годами позже именно Суворов утвердил план нового российского города, наименованный императрицей Екатериной Великой городом-собирателем – Симферополем. Рядом с местом бывшего редута, на левом берегу Салгира, в 1984 году, в дни празднования 200-летия Симферополя, открыли памятник Александру Васильевичу. Бронзовая фигура полководца возвышается на гранитной скале. Еще один скульптурный портрет генералиссимуса есть в Городском саду крымской столицы: бюст "слуги царю, отца солдатам" расположен под ростовой фигурой императрицы Екатерины Великой рядом с бюстом светлейшего князя Потемкина.В Евпатории одним из туристических объектов является реконструкция редута 18-го века около набережной имени Терешковой. Редут стилизован и украшен в том числе и бюстом Суворова, пристальный взгляд которого устремлен к морю.А в небе в бесконечном космосе кружит астероид Суворов. Он был открыт летом 1975 года сотрудником Крымской астрофизической обсерватории Людмилой Черных и назван в честь одного из первых вежливых людей в Крыму.

