Украинские БПЛА уничтожены над Азовским морем и Кубанью - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Украинские БПЛА уничтожены над Азовским морем и Кубанью
2026-05-18T20:34
2026-05-18T20:45
новости крыма, азовское море, новости, белгородская область, брянская область, калужская область, курская область, орловская область, смоленская область, тульская область, московская область, краснодарский край, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Украинские БПЛА уничтожены над Азовским морем и Кубанью

ПВО сбила 35 украинских беспилотников над Азовским морем и девятью регионами РФ

20:34 18.05.2026 (обновлено: 20:45 18.05.2026)
 
© РИА НовостиБоеголовки. Архивное фото
Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение четырех часов уничтожили 35 беспилотников ВСУ над Азовским морем и девятью регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"18 мая с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении.
Вражеские БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник средства ПВО уничтожили 50 украинских дронов над регионами России, в том числе над Крымом и Азовским морем.
