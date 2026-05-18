https://crimea.ria.ru/20260518/nad-akvatoriey-azovskogo-morya-otrabotala-pvo-1156116457.html

Украинские БПЛА уничтожены над Азовским морем и Кубанью

Украинские БПЛА уничтожены над Азовским морем и Кубанью - РИА Новости Крым, 18.05.2026

Украинские БПЛА уничтожены над Азовским морем и Кубанью

Средства противовоздушной обороны в течение четырех часов уничтожили 35 беспилотников ВСУ над Азовским морем и девятью регионами России. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.05.2026

2026-05-18T20:34

2026-05-18T20:34

2026-05-18T20:45

новости крыма

азовское море

новости

белгородская область

брянская область

калужская область

курская область

орловская область

смоленская область

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140944682_0:222:2886:1845_1920x0_80_0_0_9d6d23e7a209ee2c624e69108d9333a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение четырех часов уничтожили 35 беспилотников ВСУ над Азовским морем и девятью регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря, уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник средства ПВО уничтожили 50 украинских дронов над регионами России, в том числе над Крымом и Азовским морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по побережью Запорожской области: водителей просят воздержаться от поездокВСУ за выходные усилили обстрел Энергодара и объектов ЗАЭС – что известноБолее 1000 беспилотников запустили ВСУ по регионам России

азовское море

белгородская область

брянская область

калужская область

курская область

орловская область

смоленская область

тульская область

московская область

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, азовское море, новости, белгородская область, брянская область, калужская область, курская область, орловская область, смоленская область, тульская область, московская область, краснодарский край, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу