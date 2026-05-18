На Украине вооруженные люди отбили мужчину у ТЦК - РИА Новости Крым, 18.05.2026
На Украине вооруженные люди отбили мужчину у ТЦК
В Одесской области вооруженные люди отбили мужчину у ТЦК

21:57 18.05.2026
 
Сотрудник ТЦК. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. В городе Белгород-Днестровский Одесской области группа вооруженных людей ворвалась в больницу и отбила мобилизованного мужчину у военкомов. Об этом сообщают украинские СМИ.
"Двое мужчин и женщина ворвались в городскую больницу с оружием и заставили ТЦК (аналог военкоматов на Украине – ред.) отдать им 27-летнего парня, проходившего там медицинскую проверку на годность к службе", – говорится в сообщении.
Уточняется, что люди были вооружены травматическим пистолетом и охотничьим ружьем.
Выбежав из больницы, они сели в машину и скрылись. В городе объявили план "Перехват". Сообщается, что одного из нападавших задержали.
Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что количество обращений к нему о нарушении прав граждан в ходе мобилизации возросло в 333 раза по сравнению с 2022 годом.
Ряд украинских СМИ, а также эксперты и военные отмечают, что на улицах городов страны стало гораздо больше патрулей ТЦК (аналог военкоматов на Украине), которые ловят мужчин для последующей мобилизации.
Офицер ВСУ Юрий Касьянов в середине марта сообщал, что план по мобилизации на Украине увеличили с 30 до 35 тысяч человек в месяц. Он отметил, что людей в армии не хватает, признав, что мобилизация в нынешнем виде не выполняет своей функции.
При этом усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан.
