На Украине ТЦК мобилизовал инвалида из психбольницы имени Ющенко

Очередной инцидент с насильственной мобилизацией на Украине произошел в понедельник в Виннице. По данным РИА Новости, сотрудники ТЦК мобилизовали инвалида прямо

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Очередной инцидент с насильственной мобилизацией на Украине произошел в понедельник в Виннице. По данным РИА Новости, сотрудники ТЦК мобилизовали инвалида прямо из психоневрологической больницы имени Ющенко, где он находился на лечении.Собеседник агентства уточнил, что мобилизованному мужчине с 1991 года официально был установлен психиатрический диагноз и выдано официальное удостоверение инвалида. Он проходил периодическое лечение, о чем свидетельствуют выписки из медкарты за 2023 год. В 2026 году он вновь находился на стационарном лечении в больнице, откуда его и забрали сотрудники ТЦК.А в городе Белгород-Днестровский Одесской области группа вооруженных людей ворвалась в больницу и отбила мобилизованного мужчину у военкомов. Выбежав из больницы, они сели в машину и скрылись. В городе объявили план "Перехват". Сообщается, что одного из нападавших задержали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Священникам УПЦ на Украине отменили бронь от мобилизацииНечем платить военным: на Украине хотят легализовать откуп от мобилизацииЗеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине

