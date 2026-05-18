На Украине ТЦК мобилизовал инвалида из психбольницы имени Ющенко - РИА Новости Крым, 18.05.2026
На Украине ТЦК мобилизовал инвалида из психбольницы имени Ющенко
На Украине ТЦК мобилизовал инвалида из психбольницы имени Ющенко
2026-05-18T22:21
новости
винница
происшествия
мобилизация на украине
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Очередной инцидент с насильственной мобилизацией на Украине произошел в понедельник в Виннице. По данным РИА Новости, сотрудники ТЦК мобилизовали инвалида прямо из психоневрологической больницы имени Ющенко, где он находился на лечении.Собеседник агентства уточнил, что мобилизованному мужчине с 1991 года официально был установлен психиатрический диагноз и выдано официальное удостоверение инвалида. Он проходил периодическое лечение, о чем свидетельствуют выписки из медкарты за 2023 год. В 2026 году он вновь находился на стационарном лечении в больнице, откуда его и забрали сотрудники ТЦК.А в городе Белгород-Днестровский Одесской области группа вооруженных людей ворвалась в больницу и отбила мобилизованного мужчину у военкомов. Выбежав из больницы, они сели в машину и скрылись. В городе объявили план "Перехват". Сообщается, что одного из нападавших задержали.
На Украине ТЦК мобилизовал инвалида из психбольницы имени Ющенко

22:21 18.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Очередной инцидент с насильственной мобилизацией на Украине произошел в понедельник в Виннице. По данным РИА Новости, сотрудники ТЦК мобилизовали инвалида прямо из психоневрологической больницы имени Ющенко, где он находился на лечении.

"Мать мобилизованного мужчины заявила, что ее сына забрали с территории Винницкой областной клинической психоневрологической больницы имени Ющенко, где он находился на стационарном лечении", – говорится в сообщении.

Собеседник агентства уточнил, что мобилизованному мужчине с 1991 года официально был установлен психиатрический диагноз и выдано официальное удостоверение инвалида. Он проходил периодическое лечение, о чем свидетельствуют выписки из медкарты за 2023 год. В 2026 году он вновь находился на стационарном лечении в больнице, откуда его и забрали сотрудники ТЦК.
А в городе Белгород-Днестровский Одесской области группа вооруженных людей ворвалась в больницу и отбила мобилизованного мужчину у военкомов. Выбежав из больницы, они сели в машину и скрылись. В городе объявили план "Перехват". Сообщается, что одного из нападавших задержали.
