https://crimea.ria.ru/20260518/muzei-v-krymu-posetili-bolee-3-mln-turistov-za-god-1156091818.html

Музеи в Крыму посетили более 3 млн туристов за год

Музеи в Крыму посетили более 3 млн туристов за год - РИА Новости Крым, 18.05.2026

Музеи в Крыму посетили более 3 млн туристов за год

Музеи Крыма в 2025 году посетили свыше 3 миллионов человек, в том числе 720 тысяч детей. Об этом сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов в своем РИА Новости Крым, 18.05.2026

2026-05-18T08:46

2026-05-18T08:46

2026-05-18T08:46

музеи крыма

владимир константинов

история

культура

крым

новости крыма

туризм в крыму

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/09/1153058895_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_fe15f87a1519a2b03a3ca3392f7cfc18.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Музеи Крыма в 2025 году посетили свыше 3 миллионов человек, в том числе 720 тысяч детей. Об этом сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов в своем поздравлении по случаю Международного день музеев.По слова Константинова, музейные фонды Крыма хранят более 1,5 миллионов предметов и регулярно пополняются новыми экспонатами, в частности, в прошлом году поступило еще свыше 13,5 тысяч предметов.С этим богатым культурным и историческим наследием, представленным в крымских музеях, ежегодно знакомятся миллионы человек, отметил спикер парламента республики.По его словам, всего за минувший год в музеях Крыма провели 71,5 тысяч экскурсий, культурно-массовых и культурно-образовательных мероприятий."К слову, с 2015 года посещаемость составила 28,1 млн человек, в том числе более 5 млн детей, было открыто порядка 8,5 тыс. выставок", – заметил Константинов.Культурное наследие: как в Крыму идет модернизация музеевОн подчеркнул, что в крымских музеях сегодня не только интересно, но и комфортно, поскольку с 2014 года в большинстве из них провели ремонт и реставрацию. К тому же, многие учреждения уже приобрели современное оборудование, в том числе мультимедийное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Республика Крым и Севастополь предлагают установить новый праздник в России Акция "Ночь музеев": как подготовились в Крыму Военно-исторический туризм: Севастополь в майские праздники принял 170 тысяч гостей

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музеи крыма, владимир константинов, история, культура, крым, новости крыма, туризм в крыму