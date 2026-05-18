Музеи в Крыму посетили более 3 млн туристов за год
Музеи в Крыму посетили более 3 млн туристов за год
Музеи Крыма в 2025 году посетили свыше 3 миллионов человек, в том числе 720 тысяч детей. Об этом сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов в своем
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Музей-заповедник "Судакская крепость"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Музеи Крыма в 2025 году посетили свыше 3 миллионов человек, в том числе 720 тысяч детей. Об этом сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов в своем поздравлении по случаю Международного день музеев.
По слова Константинова, музейные фонды Крыма хранят более 1,5 миллионов предметов и регулярно пополняются новыми экспонатами, в частности, в прошлом году поступило еще свыше 13,5 тысяч предметов.
С этим богатым культурным и историческим наследием, представленным в крымских музеях, ежегодно знакомятся миллионы человек, отметил спикер парламента республики.

"К примеру, только в 2025 году в музейных учреждениях республики побывали более трех миллионов человек, из которых более 720 тысяч – дети", – написал Константинов в своем канале в МАКС.

По его словам, всего за минувший год в музеях Крыма провели 71,5 тысяч экскурсий, культурно-массовых и культурно-образовательных мероприятий.
"К слову, с 2015 года посещаемость составила 28,1 млн человек, в том числе более 5 млн детей, было открыто порядка 8,5 тыс. выставок", – заметил Константинов.
Культурное наследие: как в Крыму идет модернизация музеев
Он подчеркнул, что в крымских музеях сегодня не только интересно, но и комфортно, поскольку с 2014 года в большинстве из них провели ремонт и реставрацию. К тому же, многие учреждения уже приобрели современное оборудование, в том числе мультимедийное.
