Минеральные и термальные: где в Крыму можно возродить целебные источники - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Минеральные и термальные: где в Крыму можно возродить целебные источники
Минеральные и термальные: где в Крыму можно возродить целебные источники
Минеральные природные источники Крыма уникальны, это оздоровительное направление начинает активно развиваться – восстанавливают старые и открывают новые бюветы... РИА Новости Крым, 18.05.2026
Минеральные и термальные: где в Крыму можно возродить целебные источники

В Крыму можно открыть новые источники лечебных вод – эксперт

07:49 18.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Минеральные природные источники Крыма уникальны, это оздоровительное направление начинает активно развиваться – восстанавливают старые и открывают новые бюветы в разных точках Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.

"Я считаю, что необходимо начинать с разработки дорожной карты развития этого направления, создания новых питьевых бюветов. После этого уже будут видны пути, с каких регионов приоритетно начинать и какими заканчивать", – сказал гость эфира.

Специалист считает, что прежде всего надо развивать Сакско-Евпаторийский санаторно-курортный кластер. Так, недавно в курортном парке города Саки был открыт новый бювет минеральной воды. Евпатория тоже имеет огромную перспективу в разработке этого направления, считает спикер.
"На территории города-курорта Евпатории более 20 питьевых бюветов существовало при Советском Союзе, а источников разведанных – более 40. То есть там потенциал огромный и этим нужно заниматься. О Евпатории должны говорить не только как о всероссийской детской здравнице, но и как о питьевом курорте", – выразил мнение собеседник.
По информации гостя эфира, в Крыму в будут строиться новые санатории, и их проекты предусматривают создание дополнительных бюветов с минеральной водой. "Я считаю, что на уровне отдельных городов – Феодосии, Евпатория – нужно разрабатывать городские концепции создания бюветов и развития питьевого направления", – сказал специалист.
Целебные источники, по его данным, есть в Симферопольском и Джанкойском районах Крыма, в Ялте, в поселке Новый Свет, в районе Судака. "И в самом Судаке тоже есть скважины, залежи сероводородных вод. Это направление тоже нуждается в дополнительном развитии", – поделился спикер.
По мнению Вячеслава Бури, в данное время туристы мало информированы о таких возможностях крымских курортов, и стоит уделять большее внимание их популяризации.
"Этим нужно заниматься не просто точечно, а системно, тогда через определенное количество времени о нас, о Крыме, будут говорить как о питьевом курорте, и мы получим и дополнительный трафик, и создадим уже полноценную, комплексную систему оздоровления", – подытожил эксперт.
