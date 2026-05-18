Минеральные и термальные: где в Крыму можно возродить целебные источники

2026-05-18T07:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Минеральные природные источники Крыма уникальны, это оздоровительное направление начинает активно развиваться – восстанавливают старые и открывают новые бюветы в разных точках Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.Специалист считает, что прежде всего надо развивать Сакско-Евпаторийский санаторно-курортный кластер. Так, недавно в курортном парке города Саки был открыт новый бювет минеральной воды. Евпатория тоже имеет огромную перспективу в разработке этого направления, считает спикер."На территории города-курорта Евпатории более 20 питьевых бюветов существовало при Советском Союзе, а источников разведанных – более 40. То есть там потенциал огромный и этим нужно заниматься. О Евпатории должны говорить не только как о всероссийской детской здравнице, но и как о питьевом курорте", – выразил мнение собеседник.По информации гостя эфира, в Крыму в будут строиться новые санатории, и их проекты предусматривают создание дополнительных бюветов с минеральной водой. "Я считаю, что на уровне отдельных городов – Феодосии, Евпатория – нужно разрабатывать городские концепции создания бюветов и развития питьевого направления", – сказал специалист.Целебные источники, по его данным, есть в Симферопольском и Джанкойском районах Крыма, в Ялте, в поселке Новый Свет, в районе Судака. "И в самом Судаке тоже есть скважины, залежи сероводородных вод. Это направление тоже нуждается в дополнительном развитии", – поделился спикер.По мнению Вячеслава Бури, в данное время туристы мало информированы о таких возможностях крымских курортов, и стоит уделять большее внимание их популяризации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:За каким отдыхом чаще всего едут туристы в КрымВ Крыму будут разрабатывать месторождение подземных термальных водЗнаменитые источники минеральной воды Крыма

