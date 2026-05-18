Рейтинг@Mail.ru
С трассы "Таврида" вылетел и перевернулся BMW – пострадали трое - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260518/legkovushka-vyletela-s-trassy-tavrida-i-perevernulas--postradali-troe-1156115551.html
С трассы "Таврида" вылетел и перевернулся BMW – пострадали трое
С трассы "Таврида" вылетел и перевернулся BMW – пострадали трое - РИА Новости Крым, 18.05.2026
С трассы "Таврида" вылетел и перевернулся BMW – пострадали трое
В Кировском районе Крыма легковушка вылетела с трассы "Таврида" и перевернулась – пострадали три человека, в том числе маленький ребенок. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.05.2026
2026-05-18T19:55
2026-05-18T20:00
новости крыма
кировский район крыма
госавтоинспекция крыма
мвд по республике крым
происшествия
прокуратура республики крым
дтп в крыму и севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/12/1156115393_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_50c2bb2c4fe8dbbb3407c889e26812b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма легковушка вылетела с трассы "Таврида" и перевернулась – пострадали три человека, в том числе маленький ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.По предварительным данным, водитель 1991 года рождения, управлявший автомобилем марки BMW, двигался со стороны Керчи в направлении Симферополя. Вблизи села Владиславовка водитель не справился с управлением, что привело к выезду за пределы проезжей части и последующему опрокидыванию автомобиля, проинформировали в полиции.Сотрудники Госавтоинспекции Кировского района проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура РК контролирует ход проверки обстоятельств ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная погоня: в Крыму задержали 17-летнего лихача без правНа Кубани автомобиль столкнулся с пассажирским поездом – водитель погибМашина сгорела на трассе Армянск – Симферополь
https://crimea.ria.ru/20260514/vyekhal-na-krasnyy-stali-izvestny-podrobnosti-dtp-s-trolleybusom-v-simferopole-1156017652.html
кировский район крыма
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/12/1156115393_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ae0082baad1a88345d4238a63df63a45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, кировский район крыма, госавтоинспекция крыма, мвд по республике крым, происшествия, прокуратура республики крым, дтп в крыму и севастополе
С трассы "Таврида" вылетел и перевернулся BMW – пострадали трое

В Крыму BMW вылетел с трассы "Таврида" и перевернулся – пострадали трое

19:55 18.05.2026 (обновлено: 20:00 18.05.2026)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДТП в Кировском районе
ДТП в Кировском районе
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма легковушка вылетела с трассы "Таврида" и перевернулась – пострадали три человека, в том числе маленький ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.
По предварительным данным, водитель 1991 года рождения, управлявший автомобилем марки BMW, двигался со стороны Керчи в направлении Симферополя. Вблизи села Владиславовка водитель не справился с управлением, что привело к выезду за пределы проезжей части и последующему опрокидыванию автомобиля, проинформировали в полиции.
"В результате ДТП пострадали три пассажира, включая несовершеннолетнюю девочку 2022 года рождения. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", – сообщили правоохранители.
Сотрудники Госавтоинспекции Кировского района проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура РК контролирует ход проверки обстоятельств ДТП.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ночная погоня: в Крыму задержали 17-летнего лихача без прав
На Кубани автомобиль столкнулся с пассажирским поездом – водитель погиб
Машина сгорела на трассе Армянск – Симферополь
ДТП в Симферополе
14 мая, 17:22Ситуация на дорогах Крыма
Выехал на красный: стали известны подробности ДТП с троллейбусом в Симферополе
 
Новости КрымаКировский район КрымаГосавтоинспекция КрымаМВД по Республике КрымПроисшествияПрокуратура Республики КрымДТП в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала