С трассы "Таврида" вылетел и перевернулся BMW – пострадали трое

В Кировском районе Крыма легковушка вылетела с трассы "Таврида" и перевернулась – пострадали три человека, в том числе маленький ребенок. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.05.2026

2026-05-18T19:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма легковушка вылетела с трассы "Таврида" и перевернулась – пострадали три человека, в том числе маленький ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.По предварительным данным, водитель 1991 года рождения, управлявший автомобилем марки BMW, двигался со стороны Керчи в направлении Симферополя. Вблизи села Владиславовка водитель не справился с управлением, что привело к выезду за пределы проезжей части и последующему опрокидыванию автомобиля, проинформировали в полиции.Сотрудники Госавтоинспекции Кировского района проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура РК контролирует ход проверки обстоятельств ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная погоня: в Крыму задержали 17-летнего лихача без правНа Кубани автомобиль столкнулся с пассажирским поездом – водитель погибМашина сгорела на трассе Армянск – Симферополь

