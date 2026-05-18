Курс доллара упал ниже 72 рублей

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с февраля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. РИА Новости Крым, 18.05.2026

2026-05-18T15:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Внебиржевой курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с февраля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10 до 19 часов по московскому времени, отмечает в сообщении. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.В январе внебиржевой курс доллара упал ниже 75 рублей и это было самым низким значением впервые с марта 2023 года.

