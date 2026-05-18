https://crimea.ria.ru/20260518/kurs-dollara-upal-nizhe-72-rubley-1156104541.html
Курс доллара упал ниже 72 рублей
Курс доллара упал ниже 72 рублей - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Курс доллара упал ниже 72 рублей
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с февраля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. РИА Новости Крым, 18.05.2026
2026-05-18T15:56
2026-05-18T15:56
2026-05-18T15:56
новости
доллар
курс валют
экономика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110618/39/1106183975_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_76cafc50ff919bb7bb14558141033593.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Внебиржевой курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с февраля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10 до 19 часов по московскому времени, отмечает в сообщении. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.В январе внебиржевой курс доллара упал ниже 75 рублей и это было самым низким значением впервые с марта 2023 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост рубля и рекордный спрос на золото: что будет с экономикой РоссииЦБ назвал торговые войны новым рискомВ какой валюте выгодно хранить сбережения
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110618/39/1106183975_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_93c62d0612c9126d7d157894584d7bd1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, доллар, курс валют, экономика
Курс доллара упал ниже 72 рублей
Курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с февраля 2023 года – биржевые данные