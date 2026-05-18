Крымский мост закрыт 9 часов

Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто с вечера воскресенья, следует из данных канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в... РИА Новости Крым, 18.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто с вечера воскресенья, следует из данных канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.Накануне движение по мостовому переходу перекрывали дважды. Из-за этого следовали с задержкой четыре поезда "Таврия" сообщением с Крымом.По информации компании - перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" на 23.00 17 мая, в пути по-прежнему задерживались четыре поезда: №028 Симферополь - Москва (на 1 час), №078 Симферополь — Санкт-Петербург, отправлением 15 мая (на 4,5 часа), №142 Симферополь — Пермь, отправлением 16 мая (на 1,5 часа) и №180 Евпатория — Санкт-Петербург, отправлением 16 мая (на 1,5 часа). Ограничения на Крымском мостуС 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

